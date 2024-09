Pontecagnano, divampa un incendio alla stazione ferroviaria per delle bobine di legno

di Redazione ZON

Paura la scorsa notte alla stazione ferroviaria di Pontecagnano, dove un incendio è divampato poco prima delle 2. Alcuni residenti hanno allertato i Vigili del Fuoco dopo aver notato le fiamme. I pompieri di Giffoni, supportati da un’autobotte, hanno scoperto che il rogo stava interessando delle bobine di legno presenti in un deposito vicino ai binari, sotto una struttura in metallo.

L’intervento immediato

Fortunatamente, vista l’ora, la stazione era deserta. I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la zona senza che si registrassero danni significativi alla struttura. Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute e sono in corso accertamenti.

Fonte: SalernoToday