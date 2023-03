Pontecagnano, la critica del candidato sindaco Giuseppe Bisogno all’amministrazione

di Adelaide Senatore

Il candidato sindaco Giuseppe Bisogno interviene dopo l’annuncio, da parte dell’amministrazione comunale, della convocazione di una serie di incontri sul territorio per discutere del Piano Urbanistico Comunale di Pontecagnano Faiano.

«Negli ultimi cinque anni – afferma Bisogno – il Puc è stato un mistero: nessuno ne ha parlato, nessuno ha ritenuto opportuno informare la cittadinanza circa la sua realizzazione, nessuno ha pensato di rendere nota quale fosse la visione di città dell’amministrazione comunale. Oggi, a due mesi dalle elezioni, l’amministrazione estrae magicamente il coniglio dal cilindro annunciando fantomatici incontri sul territorio aperti alle varie categorie».

«Non voglio giudicare – sottolinea il candidato sindaco – se sia etico utilizzare il Puc come messaggio elettorale. Una cosa, però, è certa: il fallimento del governo cittadino è sotto gli occhi di tutti. In cinque anni non è stata fornita nessuna visione di città né una prospettiva di sviluppo. Per fortuna i cittadini non sono degli sprovveduti ed hanno già smascherato il bluff del “cambiamento” che nei fatti non è mai avvenuto. Basta promesse. È tempo di fare bene».