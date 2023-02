Pontecagnano, Puc: campagna di ascolto con i cittadini

di Antonio D'Amore

Si articolerà in una serie di incontri pubblici la campagna dedicata al PUC e promossa dal Comune di Pontecagnano Faiano.

Con partenza domenica 5 marzo, alle ore 9:30, presso la Mediateca sottostante l’I.C. Picentia, l’iniziativa tratterà molti temi di pubblico interesse, di cui si farà riferimento nell’evento inaugurale.

Seguiranno ulteriori date rivolte alle periferie, come pure a specifiche categorie, fra cui imprenditori, agricoltori, commercianti.

Un percorso itinerante, che prevederà il contributo dell’Assessore all’Urbanistica Dario Vaccaro e del Sindaco Giuseppe Lanzara, ma anche di quelle persone che vorranno confrontarsi sullo sviluppo della città.

“Il 5 marzo inaugureremo un percorso fatto di interlocuzione trasparente e chiara su questioni che riguardano tutti da vicino. Aprire il dibattito con la collettività significa accogliere nuove idee e proposte per una Pontecagnano Faiano che merita una crescita sempre maggiore, così come l’abbiamo avviata in questi cinque anni. Abbiamo ancora molto da fare, per il centro come per le zone collaterali e contiamo di riuscirci tenendo a mente i veri desideri di questa comunità”, ha detto l’Assessore al ramo Dario Vaccaro.

“Parte domenica ma durerà a lungo la serie di incontri che abbiamo inteso dedicare al Puc, strumento di ridefinizione della città. Siamo certi di aver assecondato così la volontà di chi ha piacere a partecipare alla gestione della cosa pubblica, muovendo idee e progetti per una Pontecagnano Faiano che gradualmente si sta trasformando e che ogni giorno punta sulle forze vive della città: imprenditori, tecnici, componenti della società civile che possono e vogliono dire la propria. Siamo lieti di continuare sulla linea della partecipazione e della democrazia”, ha poi aggiunto il Sindaco Giuseppe Lanzara.