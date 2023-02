Divorzio, si accorciano i tempi: mai più tempi lunghi per le pratiche

di Giusy Curcio

Non si arriverà come nel caso di una coppia romana a 12 anni per ottenere il divorzio. Le regole cambiano e i tempi si accorciano: entro 90 giorni il giudice istruttore dovrà fissare la prima udienza, anche se aumenteranno i documenti da presentare. Dovrà essere fatta, come già avviene, una paronamica sulla situazione reddituale ma sarà prevista una condanna per risarcimento danni per il genitore o il coniuge che dovesse eventualmente celare i propri redditi.

Altre novità sono che le coppie con figli dovranno presentare un piano genitoriale con tutte le attività dei minori e un piano di visite; inoltre anche i minori verranno ascoltati per i provvedimenti che li riguardano. Ci sarà l’unificazione della separazione e divorzio.

“Attualmente per una separazione senza particolari problemi tra coniugi servono circa 3 anni. Speriamo con la nuova normativa si arrivi in un anno e mezzo“, ha dichiarato l’avvocata della Casa Internazionale delle Donne di Roma Domenica Santarcangelo, poi prosegue: “Nella mia esperienza l’80% dei separazioni avviene per violenza domestica. Quindi in questo caso come si regola il tribunale? La riforma prevede una forma di tutela particolare con dei percorsi specifici, ma bisogna vedere come intende organizzarsi il Tribunale. Quali sono gli strumenti che ha messo in campo? Devo depositare le denunce o bastano le dichiarazioni delle parti? Devo presentare una prova testimoniale?” .

In vista di questa riforma molte coppie hanno deciso di aspettare marzo per presentare l’istanza.