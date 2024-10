Pontecagnano Faiano, inaugurazione del Polo della Salute: un nuovo traguardo per il benessere della comunità

di Redazione ZON

Il 10 ottobre 2024 alle ore 10:00 si svolgerà l’apertura del nuovo Polo della Salute, situato in Via Picentia 28 a Sant’Antonio, di fronte alla Farmacia Comunale. Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha dichiarato che “si tratta di un momento importante per la nostra comunità, frutto della collaborazione tra il Comune di Pontecagnano Faiano e l’ASL Salerno”.

Il Polo della Salute non sarà solo la sede della Guardia Medica, ma diventerà un vero e proprio punto di riferimento per la prevenzione, la formazione e il supporto psicologico. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla neuropsichiatria infantile, un tema di crescente importanza, soprattutto considerando che il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Servizi Offerti

Nella nuova struttura saranno disponibili diversi servizi, tra cui:

Presidio di continuità assistenziale (ex guardia medica)

Poliambulatorio di neuropsichiatria infantile

Porta unica di accesso alle prestazioni socio-sanitarie

Consulenze specialistiche

Screening sanitari

Eventi di approfondimento, formazione e informazione

Questa nuova realtà si propone di ottimizzare e potenziare gli strumenti per la prevenzione e la cura, dimostrando l’impegno costante verso la salute pubblica.

Programma di Ottobre

Per il mese di ottobre, l’Assessorato alla Sanità, in collaborazione con vari enti e associazioni, ha già programmato un calendario di appuntamenti con medici esperti. Gli interessati possono prenotare scrivendo all’indirizzo email: [email protected].