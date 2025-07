Pontecagnano, furto nella notte: auto rubata utilizzata come ariete per svaligiare un bar-tabacchi

di Redazione ZON

Un furto con spaccata è stato messo a segno nella notte a Pontecagnano Faiano, dove un gruppo di ignoti ha sfondato la saracinesca di un bar-tabacchino in via Lucania, nei pressi del supermercato Conad, utilizzando come ariete un’auto rubata.

La ricostruzione

Dalle prime informazioni emerse, pare che i ladri abbiano sottratto una vettura parcheggiata davanti al distributore di carburante Capone, situato in via Italia. Con il mezzo rubato, si sarebbero poi diretti verso il bar-tabacchi, colpendo violentemente l’ingresso fino a sfondare la vetrina e riuscendo così a introdursi nel locale. Una volta all’interno, hanno sottratto l’incasso e altri oggetti di valore, il cui ammontare è ancora in fase di valutazione.

L’auto, fortemente danneggiata, è stata ritrovata poco dopo nel parcheggio del supermercato Conad, abbandonata dai malviventi. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e i volontari del Vopi. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.