Pontecagnano, inaugurato murale in onore di Anna Borsa

di Antonio Jr. Orrico

Un monito per ricordare e sensibilizzare con una tematica così profonda come quella del femminicidio. Oggi Anna Borsa, che fu uccisa dall’ex fidanzato mentre stava lavorando in un salone di parrucchiere a Pontecagnano, avrebbe compiuto 32 anni. Per sensibilizzare con la tematica e per commemorare l’accaduto, l’artista Mario Farina ha ufficialmente iniziato i lavori per realizzare un murale dedicato alla memoria della ragazza.

A rendere pubblico l’accaduto ci ha pensato il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, che tramite un post sulla propria pagina Facebook, ha voluto ricordare la ragazza: “Oggi, nel giorno in cui Anna avrebbe compiuto 32 anni, celebriamo l’inizio del murale dedicato alla sua memoria. Quest’opera, realizzata con amore e impegno dall’artista Mario Farina, si erge come simbolo contro la violenza sulle donne, una piaga che non possiamo tollerare. Durante la giornata, gli studenti dell’Istituto I.C. Picentia hanno partecipato attivamente, dimostrando il potere dell’unione contro un male così pervasivo.“

Il post di Giuseppe Lanzara per la memoria di Anna Borsa prosegue così: “Un ringraziamento speciale al fratello Enzo per aver fortemente voluto questa iniziativa, al Centro Anti Violenza, intitolato proprio alla giovane Anna Borsa, che ogni giorno opera a sostegno delle donne che vivono situazioni di pericolo, alle Forze dell’Ordine, che si attivano quotidianamente attraverso azioni di prevenzione e di intervento, all’intera amministrazione ed in particolare alle assessore Roberta D’Amico e Gerarda Sica per l’impegno sul tema.”

Lanzara ha poi concluso: “Ogni pennellata su questo muro è un grido contro l’ingiustizia e un monito affinché nessun’altra vita venga spezzata dalla violenza. Siamo uniti nel rifiutare qualsiasi forma di abuso e nell’auspicio di un futuro in cui ogni donna possa vivere libera e sicura. Anna, sarai sempre nei nostri cuori.“