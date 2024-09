Pontecagnano, tromba d’aria sul litorale: gravi danni agli stabilimenti balneari

Una violenta tromba d’aria ha colpito il litorale di Pontecagnano Faiano nella notte, causando ingenti danni, in particolare agli stabilimenti balneari. Tra i più colpiti, come riportato da SalernoToday, c’è il Ke’e Beach, dove i proprietari hanno lanciato un accorato appello sui social:

“Lettini, il bar esterno completamente distrutto. È stato un risveglio terribile. Rimettere tutto a posto in poco tempo è necessario per evitare che arrivi un’altra tromba d’aria e ci faccia smarrire altro. Se tra di voi, amici nostri, c’è qualcuno libero da impegni stamattina e volesse darci una mano, ci aiutereste davvero. Il tempo è poco e c’è un disastro da sistemare“

Oltre al litorale di Pontecagnano, il maltempo ha colpito anche altre zone del Cilento e della Costiera Amalfitana. A Santa Maria di Castellabate, un albero è caduto improvvisamente su un’auto in transito, guidata da una donna che, fortunatamente, è rimasta illesa. Le forti piogge e le raffiche di vento hanno provocato ulteriori danni lungo la strada provinciale che collega Capaccio Paestum a Matinella, dove un grosso albero è crollato sulla carreggiata.

Anche la Costiera Amalfitana ha vissuto momenti di paura: i rami di un pino sono precipitati sulla Strada Statale 163, all’altezza di Capo d’Orso, causando rallentamenti e interventi di emergenza. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono stati impegnati per tutta la giornata per mettere in sicurezza le aree colpite.

Battipaglia: chiusura del sottopasso ferroviario per pulizia

Nel frattempo, a Battipaglia, il sottopasso ferroviario che collega via Roma con via Rosa Jemma è rimasto chiuso dalle 7:00 alle 12:00 per consentire la pulizia delle caditoie, nonostante le condizioni di maltempo. La chiusura, già programmata la settimana scorsa, è stata mantenuta per evitare futuri allagamenti e garantire la sicurezza della viabilità.

Gli operatori continuano a lavorare per ripristinare la normalità nelle zone colpite e scongiurare ulteriori disagi dovuti al maltempo.

