Pontecagnano, vinti 20mila € al 10 e Lotto

di Antonio Jr. Orrico

Il totale, da inizio anno, è davvero molto alto, pari a 990 milioni di €. Ma non si placano le vincite del 10 e Lotto. L’ultima riguarda per due volte la provincia di Salerno, nello specifico Pontecagnano Faiano e Sala Consilina. Infatti, nel concorso di martedì 26 Marzo, in provincia sono stati centrati ben due premi appartenenti alla lotteria più famosa d’Italia. Una gran bella soddisfazione.

A Pontecagnano Faiano, tramite una combinazione denominata “8 Doppio Oro“, il premio vinto è risultato pari a 20mila €. Una cifra, dunque, altissima. A Sala Consilina, invece, i vincitori hanno vinto un premio di 6mila €, grazie ad una combinazione denominata “3 Doppio Oro”.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,3 milioni di € in tutta Italia, per un montepremi globale di oltre 990 milioni di € da inizio anno.