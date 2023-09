Positano, natante in difficoltà: salvati cinque diportisti

di Antonio Jr. Orrico

Le difficoltà in mare sono davvero importanti e, soprattutto, difficili da fronteggiare. Ancora una volta, però, un intervento tempestivo degli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno per prestare soccorso a un natante in difficoltà si è rivelato decisivo. A Positano, in mare, ieri sera, c’è stata una chiamata improvvisa per quanto riguarda una persona, rimasta in mare a barcamenarsi nelle condizioni più avverse, senza nessuna sorta di appiglio.

Ieri sera, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Salerno, come riportato dal quotidiano “La Città”, oggi in edicola, ha ricevuto una segnalazione da parte di un diportista in difficoltà. Quest’ultimo ha lamentato una condizione di impossibilità per quanto riguarda la navigazione, a causa del repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche e dell’approssimarsi della notte. Una condizione che ha portato subito tutti ad avvertire chi di dovere.

Infatti, è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi. La Guardia Costiera ha inviato in zona la dipendente motovedetta CP854. Questa, dopo avere intercettato il natante, ha provveduto a trasbordare tre dei cinque passeggeri a bordo in stato di forte apprensione. L’imbarcazione, con i fanali di via in avaria, ha ricevuto la scorta fino all’ormeggio di Positano. Successivamente, gli altri passeggeri sono sbarcati in sicurezza presso il Porto di Salerno.