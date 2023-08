Salerno, lunghe code al Porto per il contro-esodo

di Antonio Jr. Orrico

Una situazione a dir poco impossibile da fronteggiare. L’estate volge al termine, e con essa, naturalmente, aumenta il caos in strada e le code aumentano. A Salerno, al Porto in particolare, l’esodo della fine del periodo estivo si sta facendo sentire già da ieri mattina, con lunghe code ed un enorme caos che si sprigiona tra camionisti, bagnanti e turisti. Le auto si incrociano e lunghe code di mezzi si formano e intasano tutte le strade di uno dei punti nevralgici della Regione.

Le auto sono divise, tra chi sfrutta Salerno per tornare alla propria casa e chi invece preme per andarsi a fare un bagno, uscendo dal parcheggio di Via Ligea, che a loro volta attendono l’ingresso al varco Ponente dei tir e dei camion. A tutto questo si aggiunge la sosta selvaggia di molti automobilisti, i quali preferiscono lasciare le proprie auto in doppia fila. Il risultato è, invece, l’esatto opposto, ovvero creare una vera e propria “trappola” per chi ha pagato la tariffa del parcheggio (che è in gestione alla società Salerno Mobilità) per poter fare un bagno in tranquillità.

In tanti, sono immersi nel traffico, in fila nelle proprie auto, e sono in attesa di procedere lentamente verso il punto d’imbarco.

“Senza servizi, soltanto un chiosco per rifocillarci ma il resto è zero. Dobbiamo partire per Messina e l’unica cosa negativa che sto notando di Salerno è proprio questa.” dicono in fila.