Caldo, bollino rosso per 16 città italiane

di Giusy Curcio

Nessuna tregua dal caldo in tutte le città italiane al contrario, per 16 su 27 sarà bollino rosso. Secondo il bollettino del ministero della Salute, oggi, 22 agosto, ben 16 città su 27 hanno raggiunto il livello di allerta 3: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.

Solo Venezia e Viterbo sono in bollino arancione (anche se domani Venezia passerà al rosso). Dove il caldo diminuirà? Le fortunate sono Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria sono in bollino giallo.

Nella giornata di domani le città da bollino rosso saliranno a 17: a Genova si raggiungeranno i 45 gradi mentre a Torino 42.

Ma quando finirà? L’ultima ondata di calore per questa stagione sta per concludersi. Infatti, sembra che a partire da domenica 27 un ciclone proveniente dal Regno Unito si sposterà rapidamente verso sud fino a raggiungere il Mar Mediterraneo e, di conseguenza, l’Italia. Ci saranno temporali molto intensi, accompagnati da grandinate intense e forti raffiche di vento. Con i temporali è previsto un significativo calo delle temperature, fino a 10-12°C in meno rispetto ai giorni precedenti. Non ci resta quindi che attendere l’ultima settimana di Agosto.