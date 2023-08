Roberto Vannacci, il ministro Crosetto: “Rifarei quello che ho fatto”

di Giusy Curcio

Roberto Vannacci è il generale dell’Esercito che ha pubblicato un libro razzista, sessista e omofobo. Per questo motivo è stato rimosso dal vertice dell’Istituto geografico militare ed è stata avviata un’indagine interna nei suoi confronti. A schierarsi contro di lui, il ministro della Difesa Guido Crosetto che, intervistato dal Corriere della Sera, ha continuato a difendersi: “Rifarei quello che ho fatto perché il ministro della Difesa, di tutti i cittadini italiani e di tutti i militari, doveva agire così. Non ho parlato e non mi sono mosso da esponente politico, ma, trattandosi di una cosa che toccava il mio ministero, da rappresentante delle istituzioni“.

Inoltre, Crosetto ha sottolineato di non aver avuto alcuna conversazione con Vannacci. Secondo lui, non vi era alcun motivo per farlo. In ogni caso, per lui sarebbe stato più appropriato che Vannacci prendesse l’iniziativa di comunicare con lui. D’altra parte, sembra che Vannacci abbia compreso e condiviso le azioni e le parole di Crosetto, ma sembra che preferisca optare per frequenti dichiarazioni pubbliche.

Di opinione diversa è invece il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha dichiarato che Vannacci “deve essere giudicato per quello che fa in servizio, se poi scrive qualcosa che non ha niente a che fare col lavoro ha tutto il diritto di farlo“.