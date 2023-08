Arriva l’autobiografia di Marco, il libro anti-bulli che fa il giro d’Italia

di Pasquale Capasso

Arriva il libro anti-bullo. La notizia viene lanciata da Il Resto del Carlino e riprende la vicenda di Marco Baruffaldi, un punto di riferimento contro il bullismo, non solo della provincia Modonese ma anche nel resto d’Italia. Infatti, il 27enne Marco, affetto dalla sindrome di Down, ha dovuto fare i conti con i bulli per tutti i suoi anni scolastici. Tuttavia, ha avuto modo di prendersi le proprie rivincite. Si rende noto che ha pubblicato il disco rap ‘Siamo diversi tra noi’ e, poi la sua autobiografia Sfigatamente fortunato, il bello d’esser fuori. Quest’ultima è edita da Sigem.

L’autobiografia di Marco, il libro anti-bullo

Nella sua autobiografia Marco, con uno stile semplice e vivace, racconta la propria esperienza con il bullismo; in particolare il racconto si concentra sulla sua esperienza scolastica e su come è riuscito a difendersi dai bulli.

Nella sinossi è possibile leggere quanto segue:

“Prima di iniziare a raccontarvi la mia storia vi vorrei porre una domanda: ma il bullo a bullizzare si diverte secondo voi?”

Il padre di Marco, Arnaldo Barrufaldi, ha così raccontato:

“Marco ha una grandissima forza d’animo tuttavia il bullismo è un fenomeno ancora molto forte e fastidioso, contro cui combattiamo quotidianamente. Oggi stesso dovremo denunciare l’aggressione di un ’leone da tastiera’ che ha insultato Marco su Tik Tok facendo riferimento alla sua disabilità. Siamo veramente stanchi di questi atteggiamenti“. Ha poi continuato: “Ci troviamo di fronte a un’autobiografia interamente scritta da un ragazzo con disabilità finora abbiamo venduto 500 copie: credo che questo sia un fatto estremamente rilevante. Negli ultimi mesi, diverse scuole da tutta Italia ci hanno contattando per comprare il libro e incontrare Marco per ascoltare la sua storia, che può aiutare tutti quei ragazzi in difficoltà che non riescono a reagire di fronte al bullismo. Chiunque sia interessato, può scriverci al contatto [email protected]“.

