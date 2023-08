Salerno: scatta la sospensione idrica per due vie

di Antonio Jr. Orrico

Scatterà da questa settimana, e coinvolgerà due aree molto importanti. Salerno sarà preda della sospensione idrica per questa settimana. Questo provvedimento provocherà disagi in vista per diverse famiglie salernitane. La ditta Salerno Sistemi, infatti, effettuerà dei lavori di manutenzione straordinaria, per cui sarà sospesa l’erogazione idrica. Il fermo all’erogazione dell’acqua scatterà ufficialmente giovedì 24 Agosto.

L’orario designato per stoppare l’acqua e per la sospensione idrica sarà dalle 10 alle 13. La via coinvolta sarà via Mariano Paglia, a partire dall’incrocio di via Carmine fino ad arrivare a via Giovanni Centola. Di seguito, ecco il comunicato della Salerno Sistemi: “Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Marino Paglia (altezza civico 23), si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di Giovedì 24 agosto alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Marino Paglia (dall’incrocio di via Carmine a via Giovanni Centola).“

Scelta leggermente diversa, invece, per quanto riguarda il 25 Agosto. Infatti, la sospensione idrica sarà effettuata anche in via Luigi Guercio. L’orario designato per la sospensione idrica sarà dalle 13 alle 16. I lavori straordinari andranno dal civico 384 al 464, dal 287 al 419. Di seguito, ecco il comunicato relativo anche all’altra via designata per lo stop.

“Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Luigi Guercio (altezza civici 311 e 404), si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 13:00 alle ore 16:00 di Venerdì 25 agosto alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Luigi Guercio (dal civico 384 al civico 464 e dal civico 287 al civico 419). La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.“