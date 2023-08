Positano, truffa una donna anziana: arrestato

di Rita Milione

In data 17 agosto, a Positano, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato un uomo per il reato di truffa aggravata in danno di anziani, in quanto lo stesso, è stato individuato nel mentre si faceva consegnare 2.500 euro in denaro contante e monili d’oro per un valore complessivo di oltre 20mila euro da una persona anziana preventivamente contattata, alla quale venivano prospettati problemi di giustizia del nipote.