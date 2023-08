Palermo, ragazza fatta ubriacare e stuprata: sette arresti

di Antonio Jr. Orrico

Tutti quanti dovranno rispondere del reato di violenza sessuale. A Palermo, in centro, sette ragazzi, arrestati nelle scorse ore dai Carabinieri, hanno ricevuto pesantissime accuse, dopo una breve indagine scattata all’indomani della violenza avvenuta ai danni di una giovanissima ragazza. Quest’ultima sarebbe stata fatta ubriacare nel corso di un’uscita collettiva. Successivamente, il gruppo l’avrebbe condotta in un luogo appartato in centro in città, dove sarebbe poi avvenuta la violenza collettiva.

Tra gli indagati per la violenza di gruppo vi sarebbero anche alcuni minorenni. Tutti devono rispondere del reato di violenza sessuale di gruppo. Quattro dei giovani accusati sono stati arrestati stamattina all’alba. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Palermo Piazza Verdi hanno contestualmente eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo. Per quanto riguarda i minorenni, invece, il GIP del Tribunale per i Minorenni di Palermo avrebbe emesso un analogo provvedimento cautelare.

I quattro arrestati, secondo l’accusa, avrebbero partecipato alla violenza sessuale di gruppo. Con loro, altri tre ragazzi già arrestati su ordine della Autorità Giudiziaria di Palermo lo scorso 3 agosto. Per tutti e sette i giovani, l’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi insieme ai colleghi della Stazione Brancaccio, ha raccolto un grave quadro indiziario.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scorso 7 Luglio gli indagati avrebbero abusato sessualmente della giovane.

I Carabinieri hanno dichiarato: “L’operazione di oggi testimonia come trovando il coraggio di non restare in silenzio e chiedendo aiuto alle Forze di Polizia, si possa combattere adeguatamente ogni forma di violenza contro le donne.“