Praiano, sequestrate due strutture ricettive abusive sul Sentiero degli Dei

di Redazione ZON

I carabinieri di Amalfi hanno effettuato un blitz lungo il celebre Sentiero degli Dei, nel comune di Praiano, scoprendo due strutture ricettive irregolari. La prima, come riportato sul quotidiano SalernoToday, risultava ufficialmente come un deposito per attrezzi e prodotti agricoli, ma in realtà operava come azienda agrituristica. La seconda, una costruzione in legno con pavimento e cucina industriale, era stata edificata senza autorizzazione paesaggistica, pur essendo registrata come casotto di legno.

A seguito dei controlli, entrambe le strutture sono state sottoposte a sequestro. Il titolare dell’attività ricettiva e il proprietario del fondo agricolo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazioni legate alle normative edilizie e paesaggistiche.