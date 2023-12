Praiano, uliveto trasformato in discarica: scatta il sequestro

di Rita Milione

In data 27 novembre, i Carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale di Tramonti, coadiuvati dalla Polizia Municipale di Praiano, hanno sequestrato in agro del comune di Praiano, un uliveto incolto costituito da una serie di terrazzamenti, su cui è stato rinvenuto un’ingente quantità di materiale qualificato come rifiuto ed in particolare, parti di motoveicoli, carcasse, componenti meccaniche ed elettriche, pneumatici, elettrodomestici occultati dalla fitta vegetazione nonché denunciato il responsabile alla Procura della Repubblica di Salerno per gestione illecita di rifiuti ai sensi dell’art. 256 della legge n. 152/2006.