Pontecagnano Faiano, “La Magia del Natale 2023”: tutti gli eventi

di Rita Milione

La Magia del Natale 2023 è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città agli organi di informazione ed alla cittadinanza. Il Sindaco Giuseppe Lanzara ed il Consigliere con delega agli Eventi Vittorio Marino hanno infatti illustrato il programma delle iniziative che si terrà nel periodo compreso fra il 7 dicembre ed il 7 gennaio a Pontecagnano Faiano.

Vasta la quantità di attività rivolta sia alle famiglie, che ai giovani, che agli anziani. Significativa, inoltre, la collaborazione con associazioni, compagnie, categorie, parrocchie e scuole, al fine di garantire una proposta eterogena e capace di coinvolgere ed emozionare tutte le fasce di età.

La Magia del Natale prevederà attività laboratoriali, iniziative solidali, esibizioni di band, animazione a tema, cinema e gastronomia.

Nella piazza centrale della città sarà nuovamente allestita la pista di ghiaccio, attrazione di punta per le ragazze ed i ragazzi del comprensorio.

Variegata, infine, la scelta delle location, individuate in più punti di Pontecagnano Faiano.

“Il calendario degli eventi che si svolgeranno fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 segna un momento particolarmente atteso dalla cittadinanza, che riconosce nelle festività natalizie una spinta ad uscire di casa, incontrarsi, ritrovarsi nei luoghi più rappresentativi della città. L’intento è appunto questo: sollecitare il desiderio di fare comunità, mettendo al centro tradizioni ed eccellenze locali”, ha affermato a margine il Consigliere con delega agli Eventi Vittorio Marino.

“Arriviamo al momento magico del Natale con l’entusiasmo di sempre. Conosciamo il valore di questo periodo e pertanto vi abbiamo lavorato al fine di mettere in piedi un calendario ben strutturato, rivolto a tutte le fasce d’età e ad ogni gusto. Ringrazio, per questo, il Consigliere con delega agli Eventi Vittorio Marino per la capacità manifestata nel gestire un’attività sicuramente articolata ed anche gli Assessori Roberta D’Amico, Gerarda Sica e Dario Vaccaro, che pure hanno apportato un contributo di impegno e di qualità all’interno nel cartellone. Puntiamo, come sempre, a regalare momenti di gioia e spensieratezza, rinnovando sempre l’auspicio e la speranza di sentirci sempre parte di una comunità compatta, solidale e serena”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.