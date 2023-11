Pontecagnano, apre lo store di Primark al Maximall

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova era si apre anche al Maximall. Al centro commerciale di Pontecagnano, infatti, aprirà per la prima volta un negozio dedicato interamente al retailer internazionale di moda, Primark. L’azienda ha annunciato un investimento corposo in Italia, pari a 50 milioni di €. Questo comprenderà l’inaugurazione di cinque nuovi negozi nelle città italiane di Torino, Livorno, Cosenza, Salerno e Genova, portando la presenza a un totale di 20 punti vendita.

Parallelamente alla sua ambiziosa strategia di espansione, condotta agevolmente nel mercato italiano, il colosso creerà circa 600 nuove opportunità di lavoro nel settore retail in tutta Italia, arrivando a contare oltre 5mila colleghi italiani. Sin dall’apertura del suo primo negozio in Italia, appena otto anni fa al centro commerciale “Il Centro” di Arese, a Milano, Primark ha registrato un grande successo in Italia. Vi sono, infatti, già un flagship store e headquarter per l’Italia nel centro della capitale milanese della moda. Gli articoli fashion e quelli basic per tutti i giorni dall’ottimo rapporto qualità-prezzo hanno infatti conquistato la clientela italiana.

Nel suo ambito d’espansione, Primark porterà l’internazionale catena di distribuzione anche a Salerno, con più precisione a Pontecagnano. Ogni negozio sarà dotato di illuminazione LED, in linea con l’obiettivo, da parte dell’azienda, di dimezzare l’impronta di carbonio lungo tutta la propria catena del valore entro il 2030. I nuovi negozi saranno, inoltre, i primi in Italia a disporre di casse self-service, affinché i clienti possano pagare con la massima velocità e comodità.

Insomma, una nuova era dal punto di vista del commercio e dello shopping.