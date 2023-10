Premier League, chi vincerà quest’anno il «Golden Glove»

di Redazione ZON

In Premier League la lotta non è serrata solo per vincere il titolo nazionale, ma c’è grande battaglia anche per assegnare il «Golden Glove» che, italianizzando, diventa il guanto d’oro, un premio che annualmente viene al portiere meno battuto della Premier League dall’associazione calcistica inglese.

Nella stagione 2022/2023 il premio è stato appannaggio di David De Gea che, nella sua ultima stagione al Manchester United, è riuscito a mantenere inviolata la sua porta in ben 17 circostanze: una vera e propria eccellenza anche se poi lo United non è andato in campionato oltre il terzo posto.

Quest’anno invece, il favorito numero uno per far suo l’ambito premio, è Ederson del Manchester City che le quote premier league danno a 2.05, in largo vantaggio nei confronti di altri importanti numeri uno come Ramses Alisson del Liverpool (5.40), David Raya dell’Arsenal (7.50), Nick Pope del Newcastle (10.00).

Nella ‘top five’ troviamo peraltro anche l’italiano Guglielmo Vicario (17.00) che in estate ha spiccato il grande volo dall’Empoli fino al Tottenham e ora si gode la leadership del torneo d’oltremanica in tandem con l’Arsenal.

Una carrellata di nomi importanti, di autentici numeri uno, favoriti per il premio, certamente grazie alle loro capacità, ma anche ai colleghi difensori che proteggono alla grande dalle offensive avversarie.

Però è inequivocabile che parliamo di portieri di primissima fascia, perché sono in grado di fare grandi e decisive parate nelle pochissime occasioni degli attaccanti della squadra ‘nemica’.

E’ in queste sporadiche circostanze che il grande portiere fa vedere chi è davvero, che emerge rispetto ad altri numeri uno e, non è un caso che il riconoscimento sia andato negli anni ad estremi difensori di indubbio valore come ad esempio Petr Cech, Joe Hart, Pepe Reina, Edwin van der Sar ed Ederson.

Tutti elementi di altissimo profilo, bravi e decisivi sia nelle squadre di club che nelle rispettive rappresentative nazionali.