Claudio Baglioni aggiunge una terza data ad Eboli

di Lucia Romaniello

Dopo il trionfale tour all’aperto, che ha toccato le vette del successo tra le maestose cornici dello Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, l’incantevole Arena di Verona e il suggestivo Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, Claudio Baglioni, con il suo “aTUTTOCUORE,” ha aggiunto ben quattro nuove date tra Milano, Torino, Firenze ed Eboli.

“aTUTTOCUORE”, infatti, farà tappa presso il PalaSele di Eboli il 13, 14 e il 15 febbraio – una data in più per soddisfare la crescente richiesta di chi non vuole perdersi questo spettacolo meraviglioso. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di domani, giovedì 19 ottobre. Dalle ore 11.00 di venerdì 20 ottobre, invece, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

“aTUTTOCUORE” è molto più di uno spettacolo: è un’esperienza vitale, una visione futuristica e un viaggio straordinario, concepito, plasmato e portato in scena con passione da Claudio Baglioni in collaborazione con il talentuoso Giuliano Peparini, che ne cura la direzione artistica e la regia teatrale.

Immerso in un universo atemporale e affascinante, questo Rock-Opera-Show si ispira a citazioni che spaziano dall’alba dei tempi a scenari futuribili. Con una scaletta che accoglie ben 38 brani tratti da un repertorio unico nel suo genere, “aTUTTOCUORE” si erge con orgoglio come un monumento alla cultura italiana, donando emozioni, ispirazione e nuove energie a tre generazioni.

Ogni dettaglio è stato curato con meticolosa precisione, dai coreografi alle incredibili 550 creazioni di moda, progettate appositamente per questi spettacoli, dalle performance sceniche all’energia vibrante degli artisti, dalle straordinarie proiezioni agli spazi e giochi di luce ideati da Ivan Pierri, il light designer. Sul palco e intorno ad esso, tutto è un inno alla bellezza e al sublime.

Il Calendario del PalaSele

Il calendario degli show live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele prosegue sabato prossimo, 21 ottobre, con l’atteso concerto dei Pooh. A seguire, sono già in programma il concerto di Venditti & De Gregori sabato 18 novembre, la doppia data, martedì 21 e mercoledì 22 novembre, di Luciano Ligabue con il suo “Dedicato a Noi Indoor Tour 2023”, il “Blu Live – Palasport” di Giorgia attesa sabato 2 dicembre, per chiudere poi in bellezza il 2023 in musica con il doppio appuntamento, martedì 26 e mercoledì 27 dicembre, con Laura Pausini e il suo World Tour 2023/2024.

Per il 2024, già annunciati il ritorno “aTuttoCuore” di Claudio Baglioni martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, la prima volta al PalaSele di Gazzelle sabato 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour” e “Lo show dei 10 anni” dei Me Contro Te sabato 20 e domenica 21 aprile.