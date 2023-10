Premio Nobel per la fisica: premiati tre scienziati

di Antonio Jr. Orrico

Un premio assegnato tradizionalmente. Anche quest’anno, vi sono stati dei vincitori per quanto concerne il Premio Nobel per la Fisica. I tre vincitori sono Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier. I tre scienziati si sono calati in un mondo speciale, quello degli elettroni, dove tutto è molto piccolo, si muove a velocità rapidissime e in modo indeterminato. Per catturare il movimento degli elettroni, hanno ideato gli impulsi di luce più brevi mai creati dall’uomo, misurabili in attosecondi.

Un attosecondo corrisponde ad un trilionesimo di secondo. Gli impulsi dei tre Nobel per “illuminare” gli elettroni duravano tra 250 e 650 attosecondi. Il Comitato Nobel ha spiegato il motivo del premio assegnato ai tre scienziati.

“I loro esperimenti hanno fornito all’umanità nuovi strumenti per esplorare il mondo degli elettroni all’interno degli atomi e delle molecole. Hanno messo a punto una tecnica per creare impulsi di luce estremamente brevi che possono essere usati per misurare i processi rapidi con cui gli elettroni si muovono.” ha dichiarato il Comitato Nobel.

La motivazione poi prosegue in questo modo, precisamente: “I vincitori con i loro esperimenti hanno generato impulsi di luce così brevi da essere misurati in attosecondi, dimostrando che questi impulsi possono essere usati per visualizzare quel che accade all’interno degli atomi e delle molecole. Nel mondo degli elettroni i cambiamenti si verificano spesso su scale di poche decine di attosecondi. Un attosecondo è un tempo così breve che ce ne sono tanti in un secondo quanti sono i secondi trascorsi nell’intera vita dell’universo.“