Prepezzano di Giffoni Sei Casali, XII edizione della Sagra della Nocciola: dal 26 al 28 settembre

di Redazione ZON

“La tonda di Giffoni tra Modernità e Tradizione”

In primis et ante omnia propiciani nuceola

Nel 26° anniversario dalla costituzione dell’ “Associazione Giovanile San Nicola di Prepezzano” che organizza e promuove la XII edizione della Sagra della Nocciola nel centro storico di Prepezzano del Comune di Giffoni Sei Casali (SA) venerdì 26 a cena, sabato 27 a cena e domenica 28 a pranzo.

Arriva la manifestazione più attesa di fine estate nel piccolo borgo

Protagonista è la Nocciola, come recita il sottotitolo, tra Modernità e Tradizione, si potranno gustare numerosi piatti della tradizione popolare e piatti inventati da cuochi contemporanei che vedono il famoso frutto impiegato sia nella pasticceria che in piatti salati. Inoltre, la kermesse di tre giorni sarà accompagnata dalla musica della tradizione campana.

Non solo cibo

Saranno organizzate passeggiate sia a piedi che in bici tra i noccioleti Prepezzanesi. Domenica mattina, prima del grande pranzo della sagra, i più piccoli potranno divertirsi con la caccia al tesoro ed altri intrattenimenti. Chiuderà la tre giorni il gruppo folkloristico “La vecchierella”.

Le parole della presidente Alessia Russo

«Sono veramente fiera ed orgogliosa di guidare questo grande gruppo di giovani, che organizza manifestazioni e attività di aggregazione durante tutto l’arco dell’anno. Siamo diventati famosi in tutta la Regione Campania grazie alla Sagra della nocciola che vede tutta la comunità impegnata a promuovere il nostro “oro marrone”. Ci sarà la possibilità per tutti: quest’anno abbiamo disponibile un menù anche per Celiaci, e oltre alla consueta collaborazione con i produttori di nocciole locali, abbiamo strozzato l’occhio anche a molti artigiani. Vi aspettiamo in Via AUSA a Prepezzano. Per il programma dettagliato potrete trovarlo su Instagram, su Facebook, su Tiktok».