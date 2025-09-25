Pontecagnano Faiano, Ke’e Beach lancia la seconda edizione di “Zukke’e”: si parte sabato 27 settembre tra zucche, pony e magia d’autunno

di Redazione ZON

Il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano è pronto ad aprire le porte all’autunno con la seconda edizione di “Zukke’e”, in programma dal 27 settembre al 2 novembre. Tutti i sabati e le domeniche lo stabilimento si trasformerà in un vero e proprio Autumn Village, offrendo un’esperienza unica che unisce natura, tradizione e intrattenimento. L’inaugurazione si terrà sabato 27 settembre alle ore 10.

Dopo una stagione estiva di grande successo, il Ke’e Beach conferma la sua vocazione a essere uno spazio vivo tutto l’anno, capace di accogliere famiglie, bambini e adulti in cerca di svago e relax. I visitatori potranno partecipare a laboratori creativi per i più piccoli, esplorare il labirinto incantato, assistere al teatro dei burattini dei Fratelli Ferraiolo, osservare dimostrazioni di volo dei rapaci con momenti di didattica e godere dell’area giochi dedicata ai bambini.

L’edizione 2025 si arricchisce inoltre di nuove proposte. Nasce “Zucche in viaggio”, un percorso speciale dedicato alle famiglie per scoprire il lato più giocoso e simbolico della zucca. Sono in programma anche laboratori in lingua, appuntamenti esclusivi previsti solo il 12 ottobre e il 2 novembre, che offriranno ai bambini l’occasione di imparare divertendosi. Infine, i più piccoli potranno vivere una magica esperienza con i pony, pensata per avvicinarli al mondo degli animali in modo educativo e sicuro.

Per chi desidera vivere l’autunno in riva al mare, il Ke’e Beach mette a disposizione servizi balneari, campi sportivi per beach volley e beach soccer, aree relax, street food e cocktail bar.

“Con ‘Zukke’e’ vogliamo dare continuità allo spirito che ha animato l’estate – commenta Marco Spina, Direttore Artistico del Ke’e Beach –. Il villaggio autunnale è pensato per offrire emozioni diverse, ma con la stessa energia e voglia di stare insieme. La spiaggia diventa così un luogo che non si esaurisce con la stagione estiva, ma si rinnova con nuove atmosfere e occasioni di incontro”.

Sulla stessa linea Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach: “La prima edizione di Zukke’e ha riscosso grande partecipazione. Quest’anno abbiamo ampliato l’offerta, pensando sia ai bambini che alle famiglie, ma anche a chi semplicemente vuole godersi il mare e il relax d’autunno. La nostra idea è una spiaggia viva e accessibile in ogni periodo dell’anno”.

Il villaggio sarà aperto dalle ore 10 alle 18, con parcheggio custodito e possibilità di sosta camper.