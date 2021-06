Per il Pride 2021, ci saranno appuntamenti in tutta Italia. Nelle sei piazze più importanti si organizzeranno manifestazioni politiche

Una manifestazione importantissima, soprattutto per ciò che sta significando questo periodo storico e questi ultimi giorni. Il DDL Zan è al centro del dibattito parlamentare, e proprio per questo i fidi sostenitori dei diritti LGBT si preparano ad una mega-manifestazione dal sapore storico. Oggi ad Ancona, L’Aquila, Faenza, Martina Franca, Milano e Roma, infatti, è attesa la cosiddetta “onda pride” per il Pride 2021. Nelle sei piazze, si riaffermeranno i diritti LGBT. Un evento che assume un importante peso specifico, soprattutto per lo scontro politico.

L’obiettivo primario del Pride 2021 sarà quello di riaffermare che sul DDL Zan non si arretra e non verrà accettato alcun compromesso. Lo stesso deputato Alessandro Zan prenderà la parola all’Arco della Pace, dove ci sarà l’evento conclusivo della Milano Pride Week. Alle 16.30, poi, sarà la volta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ieri ha inaugurato in piazza della Scala una Stele dedicata ai “Pionieri delle unioni civili” Gianni Delle Foglie e Ivan Dragoni. I due, insieme ad altre otto coppie, il 27 Giugno 1992 si unirono simbolicamente per la vita di fronte a Palazzo Marino, sede del Comune.

Alle 18, poi, è previsto all’Arco della Pace l’arrivo della Rainbow Ride, con centinaia di ciclisti. Poi, successivamente, ci sarà l’intervento del firmatario della legge, Alessandro Zan. Infine, come ospite di chiusura, sarà partecipe anche Vladimir Luxuria, che darà il via alla festa. A Roma, invece, sono attesi il presidente di Regione, Nicola Zingaretti, il candidato a sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la senatrice Monica Cirinnà.