Primafestival di Sanremo 2027, i The Jackal conducono la striscia di Rai1

di Redazione ZON

In sintesi. Il collettivo comico napoletano The Jackal condurrà il Primafestival di Sanremo 2027, la striscia quotidiana di Rai1 che va in onda dopo il Tg1 e precede la diretta dall’Ariston. L’annuncio è arrivato il 30 ottobre 2026 durante il Tg1 delle 20. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027.

I punti chiave Il collettivo comico napoletano The Jackal condurrà il Primafestival di Sanremo 2027 su Rai1.

L’annuncio è stato dato il 30 ottobre 2026 durante l’edizione delle 20 del Tg1, con un video che mostrava Stefano De Martino insieme al collettivo.

Stefano De Martino è il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027.

Il Festival di Sanremo 2027 è la prima volta in cui i The Jackal partecipano al Festival come gruppo al completo.

Nel 2022 Ciro dei The Jackal aveva già condotto il Prima Festival insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto.

Saranno i The Jackal, il collettivo comico napoletano, a condurre il Primafestival di Sanremo 2027. L’annuncio è arrivato il 30 ottobre 2026 durante l’edizione delle 20 del Tg1. Il Festival si terrà da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027.

Il Tg1 del 30 ottobre 2026 ha anticipato nei titoli un video con il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino, insieme al collettivo napoletano. È la prima volta che i The Jackal affrontano il Festival come gruppo al completo.

Che cos’è il Primafestival affidato ai The Jackal

Il Primafestival è la striscia quotidiana che accompagna il pubblico di Rai1 verso le serate del Festival di Sanremo. Il programma va in onda subito dopo il Tg1 e precede la diretta dall’Ariston. Per l’edizione 2027 le puntate accompagneranno le cinque serate in calendario dal 16 al 20 febbraio.

Diversi dettagli non sono ancora stati comunicati. Non è stato reso noto quali membri del collettivo saranno in video ogni sera, se ci saranno altri conduttori al loro fianco né l’orario esatto di messa in onda. Al momento manca anche qualsiasi indicazione sulla scaletta e sugli ospiti delle puntate.

I The Jackal a Sanremo prima del 2027: le incursioni dei singoli

Il collettivo napoletano esordisce come gruppo, ma alcuni dei suoi componenti conoscono già bene la Città dei fiori. Negli ultimi anni diversi membri dei The Jackal hanno partecipato al Festival di Sanremo in ruoli diversi, tra conduzioni di programmi collaterali e apparizioni sul palco.

Anno Membro dei The Jackal Ruolo 2022 Ciro Conduzione del Prima Festival con Roberta Capua e Paola Di Benedetto 2022 Aurora Squadra del Fuori Festival su RaiPlay con Melissa Greta 2025 Gianluca “Fru” Sul palco durante l’esibizione dei The Kolors con “Tu con chi fai l’amore” nella serata finale 2026 Aurora Conduzione del DopoFestival con Nicola Savino e Federico Basso

Il precedente più vicino al nuovo incarico risale al 2022. Quell’anno Ciro dei The Jackal condusse il Prima Festival, la stessa striscia che nel 2027 passerà nelle mani dell’intero collettivo napoletano.

Aurora dei The Jackal vanta due esperienze sanremesi: il Fuori Festival su RaiPlay nel 2022 e il DopoFestival di Sanremo 2026, condotto insieme a Nicola Savino e Federico Basso.

Cosa succede adesso in vista di Sanremo 2027

Dopo l’annuncio del 30 ottobre 2026, il prossimo passo atteso riguarda la composizione del cast del Festival di Sanremo 2027 e i dettagli del Primafestival targato The Jackal. La Rai non ha ancora diffuso informazioni su durata delle puntate e struttura del programma: gli aggiornamenti arriveranno con l’avvicinarsi del 16 febbraio 2027.

Domande frequenti Chi conduce il Primafestival di Sanremo 2027? Il Primafestival di Sanremo 2027 sarà condotto dai The Jackal, il collettivo comico napoletano. L’annuncio è arrivato il 30 ottobre 2026 durante il Tg1 delle 20. Quando si svolge il Festival di Sanremo 2027? Il Festival di Sanremo 2027 si svolge da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, con cinque serate su Rai1. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027 è Stefano De Martino. Che cos’è il Primafestival di Sanremo? Il Primafestival è la striscia quotidiana di Rai1 che accompagna il pubblico verso le serate del Festival di Sanremo. Il Primafestival va in onda subito dopo il Tg1 e precede la diretta dal Teatro Ariston. I The Jackal sono già stati al Festival di Sanremo? Alcuni membri dei The Jackal hanno già partecipato al Festival di Sanremo: Ciro ha condotto il Prima Festival nel 2022, Aurora ha fatto parte del Fuori Festival su RaiPlay nel 2022 e ha condotto il DopoFestival nel 2026. Gianluca “Fru” è salito sul palco nel 2025 durante l’esibizione dei The Kolors nella serata finale.