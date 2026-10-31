Come creare un file Excel con Gemini: guida passo passo

di Redazione ZON

In sintesi. Per creare un file Excel con Gemini, l’assistente di Google, basta scrivere nella chat dell’app o di gemini.google.com cosa deve contenere il foglio e chiedere il formato .xlsx. La funzione, annunciata da Google il 29 aprile 2026, è gratuita con un account Google: il file, per la maggior parte dei formati, si scarica o si esporta su Google Drive.

I punti chiave Google ha annunciato il 29 aprile 2026 che Gemini può creare file, anche Excel (.xlsx) e Word (.docx), direttamente nella chat.

La funzione di Gemini «Genera file dalle tue chat» non richiede un abbonamento a pagamento. Serve l’accesso con un account Google personale. La funzione è disponibile anche per tutti i clienti Google Workspace.

Dal 29 ottobre 2026 Gemini permette anteprima e modifica dei file in chat. Fogli e documenti si modificano in chat solo dal web.

Gemini genera al momento un solo file per richiesta: per un foglio Excel e un documento Word servono due messaggi separati.

Oltre a .xlsx e .docx, Gemini può generare PDF, CSV, LaTeX, testo semplice, Rich Text Format, Markdown e file Google Workspace.

Per creare un file Excel con Gemini basta chiederlo nella chat: descrivi cosa deve contenere il foglio, per esempio un budget o un registro con le colonne che ti servono, e specifica il formato Excel (.xlsx). Gemini genera il file, che per la maggior parte dei formati puoi scaricare sul dispositivo o esportare su Google Drive. La funzione è gratuita e richiede solo l’accesso con un account Google.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e cosa serve per usare la funzione?

Google ha annunciato il 29 aprile 2026 che Gemini può creare file direttamente nella conversazione, senza uscire dall’app. Nella guida ufficiale in italiano la funzione si chiama «Genera file dalle tue chat».

Secondo Google la funzione è disponibile in tutto il mondo e non richiede un abbonamento a pagamento. Possono usarla:

gli utenti con un account Google personale che hanno effettuato l’accesso all’app Gemini;

tutti i clienti Google Workspace;

gli abbonati Workspace Individual.

Non ci sono limiti di età oltre a quelli già previsti per l’accesso all’app Gemini. Serve però essere collegati con il proprio account: senza accesso alcune funzioni, come il caricamento dei file, non sono disponibili, e anche la creazione dei file è indicata per chi ha effettuato l’accesso.

La creazione dei file funziona sia dall’app sia dal sito. Cambia invece la possibilità di modificare il file in chat, come si vede nella tabella più sotto.

Come si crea un file Excel con Gemini, passo per passo?

Non esiste un pulsante dedicato alla creazione: tutto passa dalla richiesta che scrivi.

Apri Gemini dall’app oppure dal web su gemini.google.com. Accedi con il tuo Account Google, se non l’hai già fatto. Nella chat descrivi il foglio di calcolo che ti serve: argomento, colonne, eventuali dati da inserire. Chiedi in modo esplicito il formato: Excel (.xlsx). Se Gemini ti domanda se vuoi il risultato formattato come file, conferma il formato che desideri. Quando il file è pronto, scaricalo sul dispositivo oppure esportalo su Google Drive.

La guida ufficiale non riporta il nome esatto del comando di download che compare sotto il file: cercalo direttamente vicino al file generato nella conversazione.

Che cosa scrivere a Gemini? Un esempio concreto

La guida di Google propone questa richiesta: «Crea un foglio di calcolo per monitorare i progressi di matematica dei miei studenti con punteggi settimanali». Per ottenere proprio un file Excel conviene aggiungere il formato in fondo, ad esempio: «…in formato Excel (.xlsx)».

Un altro uso indicato da Google è esportare una proposta di budget in un file .xlsx. Una richiesta del genere potrebbe essere: «Crea in formato Excel (.xlsx) una proposta di budget mensile con le colonne voce di spesa, importo previsto e importo effettivo».

Più la descrizione è precisa (quali colonne, quante righe, che tipo di dati), meno correzioni dovrai fare dopo.

Si può modificare il file prima di scaricarlo?

Dal 29 ottobre 2026 Gemini permette di generare, vedere in anteprima e modificare i file direttamente nella chat. Puoi aprire il file a schermo intero e scrivere le modifiche a mano, oppure evidenziare una parte di testo per fare una domanda o chiedere a Gemini di migliorarla.

Ci sono però due limiti. Il primo riguarda il dispositivo: fogli e documenti si modificano in chat solo dal web. Il secondo riguarda il formato: l’annuncio di Google elenca tra i file modificabili Documenti e Fogli Google, ma non nomina esplicitamente i file .xlsx e .docx. Non è quindi chiarito se un file Excel o Word si possa ritoccare nell’editor prima del download.

Operazione Web App mobile Creare un file con una richiesta in chat Sì Sì Modificare in chat un PDF Sì Sì Modificare in chat Documenti e Fogli Google, presentazioni, Markdown, TXT e codice Sì No Modificare in chat file .xlsx e .docx Non chiarito da Google Non chiarito da Google

Qual è l’alternativa: esportare una tabella in Fogli Google

Prima della creazione dei file esisteva già un’altra strada, che resta valida: esportare in Fogli Google una tabella scritta da Gemini nella risposta. Funziona da computer.

Chiedi a Gemini di presentare i dati in una tabella. Nella parte in basso a destra della tabella fai clic su «Esporta in Fogli». Trovi la tabella salvata in un nuovo foglio di lavoro su Google Drive.

A fine ottobre 2026 Google ha aggiunto anche la possibilità di generare da una richiesta tracker, tabelle e modelli di dati strutturati, vederli in anteprima e aprirli direttamente in Fogli Google.

Se poi vuoi usare le funzioni di Gemini dentro Fogli Google su un file Excel, devi prima convertirlo: apri il file e seleziona «File», poi «Salva come foglio Google». Secondo Google la funzione rende al meglio con i file nativi di Fogli.

Come si crea un file Word con Gemini?

Il procedimento è identico a quello per Excel: descrivi il documento e chiedi il formato Word (.docx). Google cita come esempio il riassunto di una lunga collaborazione in un documento Word o in un PDF di una pagina.

Per i testi c’è anche l’esportazione in Documenti Google. Da computer, sotto la risposta fai clic su «Condividi ed esporta» e poi su «Esporta in Documenti». Nell’app mobile tocca «Altro» e poi «Esporta in Documenti». In entrambi i casi il documento finisce su Google Drive.

Quali formati di file può creare Gemini?

Oltre a Excel (.xlsx) e Word (.docx), secondo Google Gemini può generare:

file Google Workspace: Documenti, Fogli e Presentazioni;

PDF;

CSV;

LaTeX (.tex);

testo semplice (.txt);

Rich Text Format (.rtf);

Markdown (.md).

Sulle presentazioni PowerPoint le informazioni non coincidono. Ad aprile 2026 alcune testate scrivevano che l’esportazione diretta in .pptx non era supportata e che bisognava passare da Presentazioni Google. A fine ottobre 2026 Google indica invece che le presentazioni si possono scaricare come PPTX o PDF.

Quali sono i limiti e gli errori più comuni?

Un solo file per richiesta

Secondo Google, Gemini genera al momento un solo file per prompt. Se ti servono un foglio Excel e un documento Word, chiedili con due messaggi separati.

Non tutti i formati si scaricano allo stesso modo

Il download diretto e l’esportazione su Drive sono possibili per «la maggior parte» dei formati, non per tutti. Google non ha reso noto quali formati facciano eccezione.

Il contenuto va sempre controllato

Gemini impagina il file in automatico, ma l’impaginazione non garantisce che i dati siano corretti. Tom’s Hardware fa notare che un file generato male può sembrare più affidabile di una risposta in chat proprio perché si presenta già ordinato. Ricontrolla cifre, totali e intestazioni prima di usarlo o inviarlo.

Google non ha confermato ufficialmente che nei file .xlsx Gemini inserisca formule funzionanti invece dei soli valori. Non sono stati resi noti nemmeno eventuali limiti di dimensione, righe o colonne.

Le regole del servizio di destinazione

Quando esporti contenuti da Gemini in Documenti o Fogli, valgono i termini e le norme del servizio in cui li salvi. Anche l’esportazione richiede l’accesso all’app Gemini.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi?

La funzione è stata ampliata due volte in sei mesi: ad aprile 2026 con la creazione dei file, a fine ottobre 2026 con anteprima, modifica in chat e apertura diretta in Fogli. I punti ancora da chiarire sono la modifica in chat dei file .xlsx e .docx e il supporto a PowerPoint. Aggiorneremo questa guida quando Google pubblicherà nuove indicazioni.

Domande frequenti Gemini può creare un file Excel gratis? Sì. Secondo Google, la creazione di file in Gemini, compresi i file Excel (.xlsx), non richiede un abbonamento a pagamento ed è disponibile in tutto il mondo. Serve solo l’accesso all’app Gemini con un account Google. Come si chiede a Gemini di creare un file Excel? Nella chat di Gemini, dall’app o da gemini.google.com, si descrive il foglio di calcolo con argomento, colonne ed eventuali dati, e si chiede in modo esplicito il formato Excel (.xlsx). Un esempio di richiesta è: «Crea in formato Excel (.xlsx) una proposta di budget mensile con le colonne voce di spesa, importo previsto e importo effettivo». Si può modificare in Gemini un file Excel prima di scaricarlo? Non è chiarito. Dal 29 ottobre 2026 Gemini permette di modificare in chat Documenti e Fogli Google, ma solo dal web. L’annuncio di Google non nomina esplicitamente i file .xlsx e .docx. Quali formati di file può creare Gemini? Secondo Google, Gemini può generare file Excel (.xlsx), Word (.docx), PDF, CSV, LaTeX (.tex), testo semplice (.txt), Rich Text Format (.rtf) e Markdown (.md). Gemini può creare anche Documenti, Fogli e Presentazioni Google. Per le presentazioni, a ottobre 2026 Google indica il download come PPTX o PDF. Gemini può creare più file con una sola richiesta? No. Secondo Google, Gemini genera al momento un solo file per prompt. Per ottenere un foglio Excel e un documento Word servono due messaggi separati.

Fonte: Google – Guida di App Gemini (Utilizza le app Gemini, sezione ‘Genera file dalle tue chat’) · Google – Guida di App Gemini (Esporta le risposte, Computer) · Google – Guida di App Gemini (Esporta le risposte, Android) · Google – Guida di Editor di documenti (Gemini in Fogli Google) · Google Blog (The Keyword), aprile 2026 · Google Blog (The Keyword), ottobre 2026 · Google Workspace Updates, aprile 2026 · Google Workspace Updates (home, ottobre 2026) · Tom’s Hardware Italia · Android Police · Engadget