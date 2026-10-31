Flashcard con Gemini: come crearle, ripassarle e condividerle passo passo

di Redazione ZON

In sintesi. Per creare flashcard con Gemini, l’app di Google, si apre gemini.google.com o l’app Gemini e si scrive un prompt che inizia con «Crea flashcard su», seguito dall’argomento o dagli appunti caricati. Gemini genera il mazzo nel riquadro di Canvas, dove le schede si girano, si mescolano e si ascoltano con la sintesi vocale. Procedura verificata a ottobre 2026.

I punti chiave Le flashcard di Gemini si creano su gemini.google.com o nell’app Gemini con il prompt «Crea flashcard su» seguito dall’argomento, e i quiz con il prompt «Crea un quiz su».

Google ha annunciato l’Hub Studenti di Gemini il 19 agosto 2026 e dal 19 ottobre 2026 lo ha reso disponibile anche agli utenti Google Workspace dello Spazio economico europeo, Italia compresa.

Chi accede a Gemini con un account Google di lavoro o della scuola non può condividere test, quiz, flashcard o guide di studio.

Secondo Google, le flashcard di Gemini sono disponibili nelle edizioni Fundamentals, Standard e Plus di Google Workspace for Education e con il componente aggiuntivo Google AI Pro for Education.

Alcune versioni della Guida di Google indicano che servono almeno 18 anni per creare flashcard con Gemini, mentre Google ha annunciato le flashcard per gli utenti Workspace for Education di tutte le età.

Per fare le flashcard con Gemini apri gemini.google.com o l’app Gemini e scrivi nella casella di testo un prompt che inizia con «Crea flashcard su», seguito dall’argomento o dal materiale da studiare, per esempio i tuoi appunti. Gemini crea il mazzo e lo apre nel riquadro di Canvas. Lì puoi girare le schede, chiedere un suggerimento, mescolarle, ascoltarle con la sintesi vocale e ricominciare da capo. I quiz si creano allo stesso modo, scrivendo «Crea un quiz su».

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Cosa serve per creare flashcard con Gemini?

Serve un account Google con accesso alle app Gemini. Puoi lavorare dal sito gemini.google.com sul computer oppure, su smartphone e tablet, dall’app mobile Gemini o dallo stesso sito aperto nel browser. Con le app Gemini puoi creare, usare e condividere flashcard, quiz e guide alla preparazione dei test.

Le pagine di assistenza di Google consultate descrivono la procedura su computer e su Android. Per iPhone e iPad non è stata trovata una procedura specifica: in quel caso conviene usare l’app Gemini oppure gemini.google.com dal browser.

Le fonti non riportano un numero massimo di schede per mazzo né limiti d’uso specifici del piano gratuito. Non risulta nemmeno se le flashcard si possano esportare in altri formati.

Che cos’è l’Hub Studenti di Gemini?

L’Hub Studenti è la sezione di Gemini dedicata allo studio. Google, in italiano, la chiama anche «hub di studio». Da qui puoi creare un notebook di studio, fare flashcard e quiz di prova. Google aggiunge in questa sezione anche i nuovi strumenti di apprendimento.

L’hub si raggiunge in due modi:

dall’indirizzo gemini.google.com/students;

dal menu dell’app Gemini, alla voce che nella versione inglese si chiama «Students». Il nome italiano di questa voce non è stato verificato.

Non devi attivare nessuna impostazione. Google ha annunciato l’hub il 19 agosto 2026, insieme ai notebook di studio, e lo ha distribuito da quel giorno a tutti gli utenti dell’app Gemini. All’inizio era riservato agli account personali. Poi è arrivato anche sugli account Google Workspace for Education e, dal 19 ottobre 2026, è disponibile anche per gli utenti Workspace dello Spazio economico europeo, Italia compresa, che prima ne erano esclusi.

L’hub non è un passaggio obbligato: le flashcard si creano anche dalla normale chat di Gemini.

Come si creano le flashcard con Gemini, passo per passo?

Sul computer apri gemini.google.com. Su smartphone o tablet apri l’app Gemini oppure lo stesso indirizzo nel browser. In alternativa entra dall’hub, su gemini.google.com/students. Nella casella di testo scrivi prima cosa vuoi creare, poi l’argomento o il contenuto da studiare. Per esempio: «Crea flashcard su» seguito dal tema. Se vuoi partire dai tuoi materiali, carica i file: appunti, dispense o altri documenti del corso. Tocca «Invia». Tocca «Apri per visualizzare il quiz» quando compare: il mazzo si apre nel riquadro di Canvas. Per girare una scheda e vedere la risposta, o per passare alla successiva, sul computer fai clic su «Avanti». Su Android scorri verso sinistra. Quando arrivi in fondo al mazzo, fai clic su «Riavvia le flashcard» per ripassare tutto da capo.

Se l’app non mostra ancora queste funzioni, è normale: arrivano gradualmente sull’app mobile. Google consiglia di riprovare più tardi o di usare gemini.google.com dal browser.

Un esempio di richiesta da scrivere

Immagina di dover ripassare la fotosintesi per una verifica di scienze. Carichi la foto o il file dei tuoi appunti e scrivi: «Crea flashcard sulla fotosintesi a partire da questi appunti». Gemini prepara il mazzo, con una domanda sul fronte di ogni scheda e la risposta sul retro.

Puoi anche partire da un quiz già fatto. Gemini crea flashcard e guide di studio a partire dai risultati di un quiz o da altro materiale del corso. Un modo per sfruttarlo: fai prima un quiz, poi chiedi le flashcard sugli argomenti che hai sbagliato.

Quali comandi hanno le flashcard di Gemini?

Quando il mazzo è aperto nel riquadro di Canvas, hai tre comandi:

«Suggerimento» : ti dà un aiuto prima di girare la scheda.

: ti dà un aiuto prima di girare la scheda. «Modalità casuale» : mescola tutto il mazzo, così non memorizzi solo l’ordine delle domande.

: mescola tutto il mazzo, così non memorizzi solo l’ordine delle domande. «Sintesi vocale»: legge ad alta voce domande e risposte, utile per ripassare ascoltando.

Nei quiz il comando equivalente si chiama «Mostra suggerimento». Se vuoi approfondire un concetto, scrivi la domanda nella casella di testo e tocca «Invia»: Gemini risponde restando sull’argomento.

Quali prompt usare per quiz, guide e test di esercitazione?

La Guida italiana di Gemini suggerisce un prompt di partenza per ogni tipo di materiale. Basta completarlo con l’argomento.

Cosa vuoi creare Prompt suggerito Flashcard «Crea flashcard su» Quiz «Crea un quiz su» Guida alla preparazione del test «Crea una guida alla preparazione del test su» Test di esercitazione completo «Genera un test di esercitazione completo per [nome del test]»

I test di esercitazione completi supportati dalla Guida sono SAT, JEE Main e NEET UG, cioè esami statunitensi e indiani. Test, quiz, flashcard e guide si possono creare anche partendo da un documento già aperto in Canvas.

La creazione di quiz con Gemini in Chrome, cioè direttamente dal browser di Google, risulta disponibile solo in inglese, in India e negli Stati Uniti.

Come si condividono le flashcard con i compagni?

Con un account Google personale la condivisione funziona così:

Apri gemini.google.com e vai alla chat che contiene le flashcard o il quiz. Fai clic sul gruppo di flashcard o sul quiz per aprirlo nel riquadro di Canvas. Usa il pulsante di condivisione. Nella versione inglese si chiama «Share»; il nome italiano non è stato verificato.

Se invece hai fatto l’accesso con un account Google di lavoro o della scuola, non puoi condividere test, quiz, flashcard o guide.

Account personale o account della scuola: cosa cambia?

Aspetto Account personale Account Workspace for Education Accesso all’hub Sì, dal 19 agosto 2026 Sì; nello Spazio economico europeo dal 19 ottobre 2026 Chi decide l’accesso Nessuna impostazione da attivare L’amministratore della scuola, dalla Console di amministrazione Condivisione del materiale Sì No Età Alcune versioni della Guida indicano almeno 18 anni Google ha annunciato le flashcard per tutte le età

Per usare Gemini con l’account della scuola serve un’edizione idonea di Google Workspace for Education, e l’amministratore deve aver attivato l’accesso. Secondo Google, le flashcard sono disponibili nelle edizioni Fundamentals, Standard e Plus e con il componente aggiuntivo Google AI Pro for Education. Se Gemini non compare, chiedi alla segreteria o al referente informatico dell’istituto.

Errori comuni e cose da sapere prima di iniziare

L’età minima non è chiara

Alcune versioni della Guida di Google, tra cui quella in italiano per la Svizzera e quella in inglese, indicano che servono almeno 18 anni per creare flashcard e guide di studio. Google ha però annunciato le flashcard per gli utenti Workspace for Education di tutte le età. Le due indicazioni non coincidono: chi è minorenne, di norma, ci accede con l’account della scuola.

Alcune funzioni potrebbero mancare in italiano

Anche su lingue e paesi le indicazioni di Google non coincidono. Un annuncio del 2025 dice che gli strumenti di studio sono disponibili in tutte le lingue e i paesi supportati da Gemini, ma che alcune funzioni ci sono solo su gemini.google.com e sul web da mobile. Una pagina di assistenza in inglese parla invece di funzioni riservate all’inglese e agli Stati Uniti. Se una funzione non c’è nell’app, prova dal browser.

L’offerta per studenti in Italia

Negli Stati Uniti Google offre agli universitari idonei un anno gratuito di Google AI Pro, che vale 19,99 dollari al mese (annuncio di agosto 2026). In Italia Google parla di «un anno di Gemini senza costi», ma il piano esatto e i requisiti non sono stati verificati su una pagina ufficiale. Prima di aderire, controlla le condizioni nell’hub per studenti.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Google ha indicato l’Hub Studenti come il punto in cui arriveranno i nuovi strumenti di apprendimento. Nomi dei pulsanti, funzioni disponibili in italiano e regole sull’età possono cambiare: se qualcosa non corrisponde a questa guida, la versione aggiornata è nella Guida di Gemini, raggiungibile dal menu dell’app.

Domande frequenti Come si fanno le flashcard con Gemini? Per fare le flashcard con Gemini si apre gemini.google.com o l’app Gemini e si scrive un prompt che inizia con «Crea flashcard su», seguito dall’argomento o dagli appunti caricati. Dopo aver toccato «Invia», Gemini crea il mazzo e lo apre nel riquadro di Canvas. Si possono condividere le flashcard di Gemini con l’account della scuola? No: chi accede a Gemini con un account Google di lavoro o della scuola non può condividere test, quiz, flashcard o guide di studio. La condivisione funziona con un account Google personale, dal pulsante di condivisione nel riquadro di Canvas. Dove si trova l’Hub Studenti di Gemini? L’Hub Studenti di Gemini si raggiunge dall’indirizzo gemini.google.com/students oppure dal menu dell’app Gemini. Non serve attivare nessuna impostazione, e le flashcard si possono creare anche dalla normale chat di Gemini. L’Hub Studenti di Gemini è disponibile in Italia con Google Workspace for Education? Sì: dal 19 ottobre 2026 l’Hub Studenti di Gemini è disponibile anche per gli utenti Google Workspace dello Spazio economico europeo, Italia compresa. Con l’account della scuola serve un’edizione idonea di Google Workspace for Education e l’amministratore deve aver attivato l’accesso. Quali comandi hanno le flashcard di Gemini? Le flashcard di Gemini aperte nel riquadro di Canvas hanno tre comandi: «Suggerimento», «Modalità casuale» per mescolare il mazzo e «Sintesi vocale» per ascoltare domande e risposte. Alla fine del mazzo il comando «Riavvia le flashcard» fa ripartire il ripasso da capo.

Fonte: Guida di App Gemini (Google) – Computer, IT · Guida di App Gemini (Google) – Android, IT · Guida di App Gemini (Google) – Android, it-CH · Gemini Apps Help (Google) – Computer, EN · Gemini Apps Help – Use learning tools (Android, EN) · Google Workspace Updates – student hub (ottobre 2026) · Google Workspace Updates – strumenti di studio (agosto 2025) · Blog Google Italia · Blog Google (Keyword) · Google for Education · Chrome Unboxed