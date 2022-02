Principe Carlo positivo al covid. Il messaggio su Twitter

Clarence Hause ha dichiarato che il Principe Carlo è in isolamento in seguito alla sua confermata positività. In prima istanza in un messaggio su Twitter, la dichiarazione dalla residenza ufficiale di Carlo e Camilla che il Principe non avrebbe potuto partecipare agli eventi in programma oggi a Winchester, con la promessa di riprogrammare le visita il prima possibile.

Non si tratta purtroppo del primo contagio da coronavirus per il Principe Carlo: il primo nel 2020, che però non gli provocò sintomi gravi. Inoltre ieri sera il Principe ha incontrato, in compagnia di Camilla, numerose personalità del mondo della politica come il Ministro degli Interni Priti Patel e il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak in occasione dell’evento celebrativo del lavoro del British Asian Trust al British Museum.

Ma c’è di più. Una fonte di palazzo Reale avrebbe dichiarato che qualche giorno fa il reale d’Inghilterra avrebbe incontrato la Regina Elisabetta, ma che quest’ultima al momento non manifesterebbe alcun sintomo. La Regina si appresta a festeggiare i suoi 96 anni il prossimo 21 aprile.

Inoltre il 6 febbraio la regina ha festeggiato il Giubileo di Platino, i 70 anni di regno che hanno riconosciuto il suo mandato tra i più lunghi della storia, scavalcando persino il regno della Regina Vittoria durato in confronto solo 63 anni. Anche in tale occasione le era stato raccomandato dai medici di ridurre al minimo le visite ed i contatti a causa della situazione altalenante della sua salute, che nei mesi scorsi l’avevano portata anche ad un ricovero in ospedale.