Il Re: Luca Zingaretti sarà il direttore Bruno Testori

Sta per uscire su Sky e in streaming su Now IL RE, il prison drama con l’attore Luca Zingaretti. La serie, divisa in otto episodi e prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, vede Zingaretti nei panni dell’enigmatico direttore di un carcere di frontiera, sovrano indiscusso di una struttura-Il San Michele– in cui perdono efficacia tutte le leggi dello Stato perché tutto dipende solo ed unicamente dal suo giudizio.

Gli attori protagonisti della serie

Gli attori protagonisti della serie sono:

Luca Zingaretti nel ruolo del direttore Bruno Testori; Isabella Ragonese nei panni di un’agente della polizia carceraria del San Michele; Anna Bonaiuto, che interpreta il pubblico ministero; Barbora Bobulova, che nella serie sarà l’ex moglie del direttore; Giorgio Colangeli, nei panni di Iaccarino, comandante della prigione molto amico di Bruno Testori.

Trama de “Il RE”

Il San Michele è un carcere di frontiera presso il quale il direttore Bruno Testori esercita la sua personale idea di giustizia. Dietro la “maschera” di ogni detenuto c’è una vita ricca di contrasti e di sfumature. Bruno è spietato con chi lo merita e sorprendentemente misericordioso con altri, sempre seguendo i principi della propria distorta e oscura morale. Ma quando il regno rischia di crollare, minacciato da un pericolo imminente, Bruno si troverà a combattere la guerra più dura. Cosa ci riserverà questa serie? Non vediamo l’ora di scoprirlo.

Luca Zingaretti tra amore e successo

Luca Zingaretti è uno dei volti più noti ed amati della tv. Conosciuto soprattutto per l’interpretazione di Salvo Montalbano nella serie televisiva Il commissario Montalbano, è sposato dal 2012 con l’attrice napoletana Luisa Ranieri.