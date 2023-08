Principe Harry non è più “Altezza Reale”

di Gaudieri Brunella

Lontano dalle dinamiche londinesi il Principe Harry, Duca di Sussex, ha definitivamente perso il titolo di “Altezza Reale”, come dimostrato dall’aggiornamento effettuato sul sito ufficiale di Buckingham Palace.

Non compare più il titolo di “Royal Highness” né per sé né per sua moglie Megan ed infine i due figli riportano anche loro il titolo di Principi senza l’indicazione di “Altezza Reale” come i cugini George, Charlotte e Luis.

A 3 anni dalla “Megxit” è stato operato il “declassamento” di titoli nei confronti suoi e della sua famiglia, sebbene praticamente questo fosse già avvenuto. Ma forse Buckingham Palace sperava in un ripensamento. Già con la scelta di non lavorare più attivamente per The Firm e quindi per la monarchia come prima delle nozze, Harry e Megan avevano scelto di rinunciare non solo ai benefici, ma anche alla sicurezza che ne derivava, questi ultimi garantiti e pagati dai contribuenti.

Nonostante il flop dei progetti lavorativi iniziali, la Archwell Production ha da poco annunciato di essere in fase di realizzazione di un film tratto da un libro di Carley Fortune. Harry invece è impegnato nella produzione del documentario Heart of Invictus, basato sull’impegno negli Invictus Games, le Olimpiadi per i veterani di guerra.

La coppia, appassionata di storie d’amore romantiche e alla ricerca di una nuova casa a Malibu, sembra aver trovato la propria strada ed intrapreso il giusto ritmo, nonostante le prime fasi di incertezza iniziale.