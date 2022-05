Probabili formazioni Bologna-Sassuolo: torna Traorè dal primo minuto

Sarà Bologna-Sassuolo ad aprire la domenica della 37ª giornata di Serie A. Due squadre che non hanno nulla più da chiedere al campionato ma che ciò nonostante vogliono continuare a divertire il proprio pubblico. Calcio d’inizio alle 12:30 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

QUI BOLOGNA – Dopo il ritorno in panchina amaro contro il Venezia, Sinisa Mihajlovic vuole festeggiare con i tre punti l’ultima partita in casa della stagione. Per questo motivo l’allenatore serbo conferma il blocco di giocatori che, in sua assenza, hanno collezionato 6 risultati utili consecutivi. D’avanti a Skorupski solita difesa a tre con Soumaoro, Medel e Theate. Esterni a tutta fascia De Silvestri e Hickey con il trio centrale composto da Dominguez, Shouten e Soriano. Coppia d’attacco formata da Barrow e Arnautovic.

QUI SASSUOLO – Neroverdi alla caccia dei tre punti che mancano ormai dal 2-1 casalingo contro l’Atalanta datato 10 aprile. Tuttavia, le prestazioni (Napoli a parte) sono comunque arrivate. Dopo lo stop e lo scampolo di partita contro l’Udinese, dovrebbe tornare dal primo minuto Traorè che andrà a completare la trequarti con Raspadori e Berardi che agiranno alle spalle del solito Scamacca tornato al gol una settimana fa dopo un lungo digiuno. Difesa a quattro con Muldur e Rogerio sugli esterni e Ayhan e Ferrari centrali. Frattesi e Lopez saranno i due mediani. In porta sempre Consigli.

Le probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi