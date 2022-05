Probabili formazioni Pisa-Monza, si assegna l’ultimo slot per la Serie A: ora o mai più

Siamo alla resa dei conti, Pisa e Monza si giocano l’ultimo slot utile per la Serie A 2022-23 in 90 minuti che si preannunciano al cardio palma. Il gol al 93esimo di Berra dell’andata tiene tutto aperto per i nerazzurri al Garibaldi che, forti del terzo posto in stagione, con una vittoria per 1-0 conquisterebbero la promozione. Il Monza di Berlusconi è ancora una volta ad un passo dalla massima serie, sfuggitagli per due anni consecutive. Servirà una partita perfetta per raggiungere, finalmente, il traguardo.

QUI PISA – Un’intera provincia aspetta di vivere un sogno atteso da più di 30 anni. Un sogno reso possibile grazie a D’Angelo e ai suoi giocatori che, contro ogni pronostico, sono arrivati a 90 minuti dalla Serie A battendo vere e proprie corazzate. D’Angelo pronto a confermare 9/11 della formazione U-Power Stadium di Monza. Cambia solo la coppia d’attacco con Torregrossa e Puscas a guidare l’assalto dei nerazzurri.

QUI MONZA – Forte del 2-1 casalingo, il Monza gioca per due risultati anche se il gol allo scadere dell’andata ha rimescolato tutte le carte. Stroppa, ad un passo dal traguardo, è pronto a confermare in blocco l’11 dell’andata con un solo dubbio in mente: chi schierare al fianco di Dany Mota? Gli indizi, però, portano ad una staffetta tra Gytkjaer e Ciurria così come successo all’andata ma con il primo favorito sul secondo per partire dal primo minuto

Le probabili formazioni di Pisa-Monza

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Benali; Torregrossa, Puscas. All. D’Angelo

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola; Molina, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Gytkjaer, Dany Mota. All. Stroppa