Promo Cashback di Vivo: fino a 100€ di rimborso sull’acquisto

Lo scorso 24 gennaio è partita la promo “Cashback” di vivo che prevede un rimborso di 100 euro per l’acquisto di X60 Pro 5G, 70 euro per il V21 5G e 30 euro per il modello Y72 5G. Una volta acquistato uno dei prodotti sullo Store online, per ottenere il rimborso basterà caricare le prove d’acquisto, dal 24 gennaio 2022 al 4 aprile 2022 inclusi, sul sito www.vivopromo.it. Una volta che la procedura sarà andata a buon fine, il rimborso verrà effettuato direttamente sul conto corrente dei clienti. È possibile effettuare una richiesta per ogni prodotto acquistato fino ad un massimo di 2 rimborsi.

Cashback Vivo X60 Pro 5G

È dotato di tre fotocamere ZEISS e ha Gimbal 2.0 integrato. Il device ha la funzionalità Extended RAM 2.0 che consente di aggiungere 4GB di memoria e supporta le nuove reti 5G.

Cashback Vivo V21 5G

Dotato di selfie camera da 44 Mega Pixel, Dual Selfie Spotlight, della funzionalità Extended RAM 2.0 e di un design ergonomico e leggerissimo. Lo schermo Amoled FHD + da 6,44″ regala colori brillanti e autentici

Cashback Vivo Y72 5G

Concludiamo con Vivo Y72, un device dotato di fotocamera principale da 64 mega pixel, una batteria da 5.000 mAh, funzionalità Extended RAM 2.0 e della tecnologia Fast Charge per una durata ancora maggiore.

