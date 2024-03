Prove invalsi 2024, al via oggi: ecco il calendario

di Antonio Jr. Orrico

Un altro anno scolastico sta per volgere al termine, e si comincia a fare sul serio. Oggi, venerdì 1 Marzo, parte ufficialmente il nuovo calendario che coinvolge le prove invalsi del 2024. Ad essere i primi a sottoporsi alla nuova tipologia di esami saranno gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Dal prossimo 21 Giugno questi ultimi si sottoporranno all’Esame di Maturità. Le prove saranno svolte dall’1 al 27 Marzo. Gli alunni e alunne di terza media lo faranno dal 4 al 30 Aprile.

Le scuole potranno scegliere in totale autonomia le giornate per far svolgere le prove agli allievi delle classi non campione, in una finestra temporale indicata dall’Invalsi stesso all’interno del periodo di somministrazione, definito a livello nazionale, e cioè i giorni 1, 4, 5 e 6 Marzo 2024. La sessione suppletiva, in cui svolgono le Prove anche i privatisti, va dal 27 Maggio al 6 Giugno 2024. Come ricordato da Invalsi, le rilevazioni nazionali si svolgono in diversi momenti del periodo scolastico proprio per aiutare a comprendere il livello di competenza raggiunto dagli studenti.

Aver svolto le prove Invalsi sarà requisito di ammissione all’esame di Maturità e a quello di terza media. Questo significa che è necessario partecipare alle prove per sostenere gli esami, ma l’esito non incide sul voto finale né sulla promozione. È possibile consultare i risultati, che saranno disponibili tra maggio e giugno, online sul sito dedicato.

Ma quale sarà il calendario effettivo da seguire per quanto riguarda le prove? Scopriamo insieme tutte le date.

Le Prove Invalsi 2024 si svolgeranno ufficialmente, come di consueto, da Marzo a Maggio. Inizierà il grado 13 (quinte superiori), seguiranno poi i gradi 8, 10 e la Primaria. Tutti gli allievi sostengono una prova di Italiano e una di Matematica; i maturandi, gli studenti dell’ultimo anno dell’elementari e della terza media svolgono anche una prova di Inglese, suddivisa in reading e listening.

Il grado 13 svolgerà le prove dal 1 al 27 marzo. Le terze medie, invece, svolgeranno le prove invalsi dal 4 al 30 aprile. Le seconde superiori si occuperanno delle prove dal 13 al 31 Maggio. Infine, le scuole primarie avranno diverse date. Grado 2 e Grado 5 svolgeranno la prova d’Italiano il prossimo 7 Maggio (con annessa sessione di recupero il 14).

La prova di matematica sarà invece svolta il 9 maggio (sessione di recupero 16 maggio), mentre la prova di Inglese (grado 5) sarà svolta il prossimo 6 maggio (sessione di recupero 13 maggio). Sarà possibile esercitarsi sulle prove tramite il sito ufficiale, dove si potranno trovare esempi di prove d’italiano, matematica e inglese per ciascun grado.