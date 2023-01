Provvedimento Amici 2022: ecco cosa è successo

La puntata di Amici 2022 di oggi, domenica 15 gennaio 2023, non è iniziata nel migliore dei modi. Sei allievi (Wax, Tommy Dali, NDG, Valeria, Maddalena e Samu) sono nei guai. Scopriamo, insieme, che cosa è successo.

Ragazzi di Amici 2022: “Si trattava di qualcosa di grave”

Che cosa sarà mai successo durante la notte di Capodanno in casetta?

Nessuno ha detto chiaramente che cosa sia successo «ma a quanto pare si trattava di qualcosa di grave».

Provvedimento Amici 2022

La produzione è venuta a conoscenza del fattaccio solo lo scorso 6 gennaio, quindi solo dopo aver effettuato la passata registrazione.

Ragazzi di Amici 2022: il mistero sull’uso della noce moscata

Maria e la produzione hanno preferito non raccontare quanto accaduto il 31 dicembre 2022.

Su Twitter però circola una voce: pare che i ragazzi abbiano usato la noce moscata ridotta in granelli per fumarla in una sigaretta o addirittura sniffarla.La notizia è stata però smentita dalla sorella di NDG, che ha contattato la pagina Gossip TV.

Amici 2022: le decisioni degli insegnanti

Zerbi ha deciso di eliminare Tommy.

Lorella Cuccarini ha mandato in sfida Valeria.

Valeria è stata messa in sfida con Cricca . Quest’ultimo ha vinto ed è rientrato nella scuola di Amici 22.

. Quest’ultimo ha vinto ed è rientrato nella scuola di Amici 22. La sfida di Samu è stata congelata mentre Maddalena, Wax e NDG hanno vinto.

Ecco la lista degli allievi e dei relativi insegnanti

Ballerini Amici 2022

Maddy, Emanuel Lo

Emanuel Lo Ludovica, Emanuel Lo (eliminata)

Emanuel Lo Ramon, Alessandra Celentano

Alessandra Celentano Rita, Alessandra Celentano (eliminata)

Alessandra Celentano Gianmarco, Alessandra Celentano

Alessandra Celentano Megan, Todaro

Todaro Samuele, Emanuel Lo

Emanuel Lo Mattia Zenzola, Todaro

Todaro Samuel, Emanuel

Emanuel Isobel, Alessandra Celentano

Cantanti Amici 2022