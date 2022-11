Qatar 2022, già fatta la storia dopo la prima partita

Ieri è finalmente iniziato il Mondiale più discusso di sempre. Dopo tutte le contestazioni in merito alla sua realizzazione, Qatar 2022 ha visto prendere vita con la partita di esordio tra i padroni di casa e l’Ecuador. Un match che avrebbe già dovuto dire tanto, anche perché questa è la prima partecipazione per i qatariano al Campionato del Mondo. La curiosità dunque era alta, ma il campo che è sempre giudice ineluttabile ieri ha emesso il suo primo verdetto.

Non c’è stata mai partita tra Qatar ed Ecuador. I sudamericani hanno dominato dal primo all’ultimo minuto, non dando mai l’impressione di poter subire le rappresaglie nemiche. Anzi, tutto il contrario: pare solo un caso invece che la partita d’esordio di questo Qatar 2022 non sia terminata in goleada. I sei mesi continui di ritiro non sono dunque bastati agli asiatici per colmare il gap con il resto del mondo del calcio, nemmeno con una piccola delle nazioni sudamericane.

Il record negativo

Oltre alla doppietta di Valencia di ieri pomeriggio ( il quale si è visto annullare anche un altro gol proprio ad inizio partita) il match tra Qatar ed Ecuador rimarrà comunque nella storia. Il motivo è presto detto: non era mai successo che la nazione ospitante perdesse la partita di esordio. In tutti i suoi 88 anni di storia, il Mondiale aveva sempre visto in ogni sua edizione i padroni di casa riuscire a fare bella figura davanti ai suoi tifosi.

Questo evento storico rende ancora di più l’idea di come il Qatar non sia minimamente all’altezza del palcoscenico più importante di tutti. Il Mondiale rappresenta la vetrina che ogni giocatore e nazione sogna per mettersi in mostra. I qatariani però solo da pochi anni si stanno affacciando verso questa realtà, e il gap secolare tra la cultura secolare del mondo calcistico e la sua appena nascente non è paragonabile. Quella di ieri sarebbe dovuta essere la partita più facile del girone. Adesso i padroni di casa dovranno affrontare Olanda e Senegal. Il peggio deve ancora arrivare.