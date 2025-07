di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 15 Luglio 2025

In ospedale, lo specialista da’ il via libera a togliere il respiratore ad Eric e Bridget e Finn iniziano la procedura di estubazione. Sembrano momenti infiniti fino a che il respiro di Eric seda le paure dei suoi cari e lui comincia a svegliarsi. Steffy, Brooke, Donna e Ridge gridano al miracolo e si abbracciano nella magia del Natale. Subito Brooke avverte il resto della famiglia del tanto atteso risveglio del patriarca. Steffy ringrazia Finn per aver salvato la vita del nonno. Anche Hope e Thomas stanno parlando di Eric e del suo inaspettato miglioramento. Thomas è molto scosso per la malattia e per timore di perdere il nonno. Ha avuto sempre Hope accanto che lo ha sostenuto e consolato e che ancora adesso lo rincuora, dicendo che ormai le sembra che possano tutti tirare un sospiro di sollievo.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione