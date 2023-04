Rafael Stifano: l’ultimo saluto al 25enne di Pellare

di Filomena Volpe

Oggi si sono tenuti i funerali di Rafael Stifano, tragicamente scomparso all’età di 25 anni. Il ragazzo, durante la notte di Pasqua, è caduto in una scarpata a Caprioli di Pisciotta, nei pressi di una nota discoteca.

La salma di Rafael

La salma di Rafael è arrivata nella parrocchia di Pellare prima delle 18,30 ed è stata accolta calorosamente da tutta la comunità.

“Rafael Vive”

Ad officiare il rito funebre Don Angelo Imbriaco:

“Questa festa di Pasqua è stata per noi difficile da vivere e condividere. Questo evento è assolutamente incomprensibile, il dolore è immenso e non ci sono parole di conforto. Non ci sono parole sensate, utili per noi e per la famiglia che sta vivendo questo momento. L’unica parola vera e profonda è ciò che dice Gesù:” chi crede in me risorgerà”. Rafael è chiamato alla vita, alla resurrezione. Rafael vive”.

Le parole del sindaco Gnarra

“Ci sono momenti in cui non è semplice esprimere con le parole ciò che si prova. Non è semplice descrivere l’angoscia per una notizia che ha lasciato sgomenta un’intera comunità. Tutti conoscevano le tue doti, Rafael, io personalmente ho avuto modo di apprezzarti durante lo svolgimento del servizio civile presso la Misericordia, per te era importante anche il sociale. Dobbiamo fare il modo che la tua eredità non vada smarrita, troveremo il modo con la tua famiglia”.

Il risultato dell’esame autoptico

Stando ai risultati dell’esame autoptico svolto ieri sulla salma del ragazzo dal medico legale nell’ospedale di Vallo della Lucania, Rafael sarebbe morto a causa di uno sfondamento cranico.