Raffaele Capperi da vittima di bullismo a Cavaliere della Repubblica

di Pasquale Capasso

Quella che si va a raccontare quest’oggi è la storia di Raffaele Capperi, che, vittima di bullismo fin dalla più tenere età, è stato recentemente nominato Cavaliere della Repubblica da Sergio Mattarella. Nonostante ciò, la sua “battaglia” – così come la definisce lui – non si è conclusa, anzi. Il giovane ha deciso di combattere questo fenomeno anche grazie all’ausilio dei social, per raccontarsi.

La storia di Raffaele Capperi: da vittima a Cavaliere

Come anticipato, Raffaele Capperi ha conosciuto il significato della parola bullismo fin dalla tenera età. Più precisamente da quando ha messo piede dall’asilo. Raffaele, infatti, si sente sin da subito discriminato dagli altri bambini a causa della propria malattia: la sindrome di Treacher Collins. Quest’ultima provoca delle malformazioni al viso, problemi di respirazione e udito, ma non danneggia l’attività cerebrale. Una delle domande che si è sempre posto Capperi era perché la gente non riusciva a capirlo, a immedesimarsi in lui.

Oggi, Raffaele Capperi è diventato un influencer anti-bullismo e lancia attraverso i canali social degli importanti messaggi. Quindi, seppur l’odio e il bullismo continuano a far parte della vita di Raffaele, il 29enne sa che non è sola in questa lotta.

