Ravello, Giro d’Italia: provvedimenti per scuole, trasporti pubblici e viabilità

di Redazione ZON

Il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, in occasione del passaggio del Giro d’Italia, previsto per l’11 maggio prossimo, ha emanato due ordinanze che dispongono interdizioni sulla viabilità locale, oltre alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno della gara e la sospensione del trasporto pubblico interno dalle ore 10.45 alle 16.

Su fronte della mobilità si segnala l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 8 alle 16, lungo le seguenti tratte: S.P. 1 del Valico di Chiunzi, dall’intersezione S.P. 1 di via XXV Aprile fino a via Boccaccio (rotatoria nuovo tunnel) e da via Della Marra (intersezione nuovo tunnel) lungo tutta la ex SS 373 fino all’intersezione con la SS 163 Amalfitana.

Il provvedimento prevede inoltre il divieto di transito dalle ore 12 alle ore 15.30, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del Giro d’Italia dalle seguenti intersezioni: via Monte Brusara/S.P 1, via XXV Aprile/S.P. 1, S.P. 1/via Sambuco, via Boccaccio/Rampa T. Masullo, Rampa Auditorium/S.P. 01, via Boccaccio (rotatoria nuovo tunnel), Via Della Marra (nuovo tunnel)/ex SS 373, bivio Scala/ex SS 373, bivio Pontone/ex SS 373, via Valle del Dragone/ex SS 373, via Zia Marta/ex SS 373.

Per venire incontro alle esigenze di parcheggio, è consentita la sosta gratuita dei veicoli presso il Park Duomo dalle ore 19 del 10 maggio alle ore 23 dell’11 maggio, per le categorie R1 – R2 e proprietari di immobili non residenti, e presso il Park Auditorium e le altre aree di sosta a raso insistenti sul territorio comunale, non interessate dalla gara ciclistica, dalle ore 8 alle ore 16 dell’11 maggio.