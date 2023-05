Baronissi, taglio del nastro al Parco Paperino

di Redazione ZON

Scivoli, altalene, tunnel, percorsi di guida stradale: il sindaco Gianfranco Valiante ha inaugurato ieri mattina il nuovo parco giochi “Paperino” in via Einaudi, nel quartiere Nuova Irno, dedicato ai più piccoli, in un’area verde finora inutilizzata. Tantissimi cittadini presenti.

L’intervento – interamente progettato dall’ufficio tecnico del Comune – ha permesso di realizzare su un’area pubblica di circa 1600 metri quadrati uno spazio ludoteca outdoor con l’obiettivo di creare un nuovo punto di aggregazione e svago. Le aree gioco, dotate di pavimentazione di sicurezza anti-trauma, sono collegate tra loro da vialetti realizzati in cemento permeabile: nell’area è stato installato un gioco multifunzione, giochi di equilibrio, una “pista” per l’educazione stradale, tunnel, altalene, scivoli. Particolare e innovativa l’architettura con aree riservate ai genitori, panchine di finta roccia, ombrelloni in acciaio colorato, viali verdi con arbusti e fiori. Buon divertimento ai nostri piccoli!