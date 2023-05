Terremoto a Napoli: scossa di magnitudo 3.4

di Rita Milione

L’Istituto di geofisica e vulcanologia comunica che questa notte un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato nella zona dei Campi Flegrei, a ovest di Napoli. Il sisma è avvenuto alle 4:28 a una profondità di 3 km con epicentro a quattro chilometri da Pozzuoli e a 10 chilometri da Napoli. La scossa è stata avvertita a Pozzuoli e anche in diversi quartieri di Napoli, come Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta. Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.

La scossa di magnitudo 3.4 è stata preceduta da un boato ed è stata particolarmente lunga, avvertita distintamente dalla popolazione che è stata svegliata di notte, e sentita in diverse zone dell’area metropolitana di Napoli. Secondo i dati dell’Ingv, si tratta della quarta scossa per magnitudine più forte negli ultimi 40 anni dopo quella di magnitudo 4.4 dell’ottobre 1983 e delle due scosse superiori a magnitudo 3,0 registrate lo scorso anno: Mg 3.6 il 29 marzo 2022 e Mg 3.5 il 16 marzo 2022.

“L’Osservatorio Vesuviano – dichiara il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei campi flegrei. L’evento più significativo, localizzato in zona Solfatara, si è prodotto alle 04:28, ora locale, alla profondità di 2.7 km con magnitudo Md=3.4± 0.3. La Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile stanno perlustrando le aree prossime all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale 081/8551891, Protezione Civile 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.