Oroscopo Branko Lunedì 8 Maggio 2023: Acquario distratto

Ariete Oggi non riuscite proprio a mettere un freno ai vostri istinti più elementari: cercate perlomeno di non farvi scoprire con le mani nel sacco! Rischiate altrimenti di litigare con chi vi circonda.

Toro Ora che Venere vi sorride insieme a Marte, siete inondati da degli influssi potenti di romanticismo e passione. L’amore vi chiama a gran voce e voi rispondete!

Gemelli Dovete prestare maggiore attenzione ai rivali che si presentano in questi giorni: avete gli strumenti giusti per metterli al tappeto, ma dovete agire con saggezza.

Cancro Occhio alle promesse che avete fatto: se non ne eravate convinti, ora potreste avere meno voglia di rispettarle. Ciò però rischia di compromettere la vostra reputazione.

Leone Ricominciate la settimana con maggiore slancio: anche se la stagione del Toro vi appesantisce, allo stesso tempo vi spinge a non demordere e a continuare per la vostra strada.

Vergine Non sono da escludere in questa giornata di inizio settimana momenti di forte dubbio in merito a una questione che vi preme molto. Chiedete consiglio a coloro che stimate, ma infine scegliete sempre in base alla vostra coscienza.

Bilancia Sarete piacevolmente sorpresi da un’atmosfera distesa e conviviale sul posto di lavoro: la settimana non poteva cominciare in modo migliore! Favorite le attività di team building.

Scorpione L’amore vi spinge a guardare lontano. Se siete liberi da legami, potreste ritrovare la fiamma della passione in una persona conosciuta da poco.

Sagittario Le stelle vi spingono a impiegare più energia nei vostri progetti lavorativi: c’è bisogno di rimboccarsi le maniche per raggiungere dei risultati soddisfacenti.

Capricorno Venere e Marte in Cancro vi fanno ribollire il sangue nelle vene: faticate non poco a mantenere la calma, nonché a mostrarvi controllati in certi contesti.

Acquario A causa di Mercurio in Toro, tendete ad essere distratti e sbadati, sempre sul punto di finire nei guai. Meno male che oggi un amico sarà al vostro fianco a proteggervi!