Ravello Summer Camp 2024, aperte le iscrizioni al centro estivo

di Chiara Gioia

Il Comune di Ravello ha avviato la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare al Centro Estivo 2023 rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e gli 13 anni. Le attività saranno organizzate in tre gruppi in base alla fascia d’età, e saranno ospitate in varie location di Ravello, dagli spazi esterni e interni al plesso scolastico ai giardini comunali, da campo sportivo “Paolo Caruso” alla spiaggia di Castiglione. Prevista l’attivazione di un servizio di trasporto con scuolabus per l’entrata e l’uscita dal centro estivo.

Per garantire la copertura dei costi è richiesto alle famiglie di una quota di partecipazione fissata in un massimo di 250 euro per mezza giornata e di 450 euro per la giornata intera. Previste agevolazioni per l’iscrizione di più figli e per fasce di reddito, in base a certificazione Isee.

Per consentire la verifica della fattibilità e della sostenibilità economica del progetto, e successivamente l’attivazione e l’organizzazione del servizio, è necessario manifestare il proprio interesse compilando il modulo disponibile a questo link, entro e non oltre il 15 aprile prossimo: https://forms.gle/bDiz2ijSd8H1t9AK9

“Obiettivo dell’amministrazione comunale è di rispondere alla necessità delle famiglie di un sostegno, nei momenti di interruzione delle attività scolastiche – spiega il vice sindaco di Ravello, Gianluca Mansi – E, al contempo, di offrire un servizio di qualità, in cui l’aspetto ludico sia accompagnato a quello educativo e relazionale, con l’organizzazione di attività pensate per far divertire i nostri piccoli concittadini, approfondendo tematiche a noi care quali l’educazione alimentare e ambientale, l’educazione civica, la conoscenza del territorio“.