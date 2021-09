Smart Ray-ban: gli occhiali con doppia fotocamera prodotti da Facebook

Occhiali da sole con doppia fotocamera: ecco i nuovi Ray-Ban realizzati in collaborazione con Facebook

Ray-Ban e Facebook in società per realizzare gli ultimi occhiali da sole smart. Non sono ancora disponibili in una presentazione ufficiale, ma alcuni dettagli sono già trapelati: vediamo come sono fatti.

Grazie @evleaks sono già state rilasciate le immagini di almeno 4 diversi modelli di occhiali da sole, con doppia fotocamera integrata direttamente nella montatura. La collaborazione tra i social network e le case di ottica non hanno mai dato i risultati sperati, tranne Snapchat con i suoi Spectacles. Ora è Zuckerberg a voler tentare la sorte affidandosi all’esperienza della Ray-Ban.

Secondo il post su Twitter di Evleaks, gli occhiali si chiameranno Ray-Ban Stories e, a parte sulla scatola, il marchio Facebook non dovrebbe comparire su nessuna parte del prodotto. Il design si avvicina molto alla tradizione Ray-Ban, se non per un piccolo quanto fondamentale dettaglio:2 fotocamere vicino alla cerniere su entrambi i lati, azionabili con un pulsante presente sulla parte posteriore destra rendono gli accessori davvero “smart”.

Lo stesso Mark Zuckerberg, aveva già anticipato la notizia sugli occhiali, che avrebbero presentato un design molto simile a quello degli attuali occhiali da sole di Ray-Ban, ma ”permettendo di fare cose piuttosto carine“.

Sulle funzioni effettive sappiamo ancora molto poco. Le fotocamere serviranno sicuramente a registrare video direttamente in POV, ma non abbiamo altri dettagli a riguardo. Non ci resta che aspettare l’uscita ufficiale del prodotto, e chissà, magari anche acquistarlo!