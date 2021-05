Da oggi si può oscurare il numero dei mi piace sotto ai post propri e degli altri su Instagram e su Facebook. L’obiettivo è “ridurre la pressione nel postare”

Addio ai likes su Facebook e Instagram. Da oggi tutti gli utenti dei suddetti social possono decidere di oscurare il numero di mi piace dei post altrui. Ma non solo: è possibile eliminare il conteggio sotto ai propri post. L’azienda di Zuckerberg chiarisce: “Ci si potrà concentrare sulla condivisione delle foto e dei video, piuttosto che sul numero dei like“.

Potrebbe interessarti:

Una nota spiega: “Abbiamo testato la possibilità di nascondere il numero dei like per capire se questo poteva aiutare a ridurre la pressione che alcune persone sentono nel postare su Instagram“. La comunicazione prosegue così: “Quello che è emerso, confrontandoci con le persone e con gli esperti, è che se per alcuni non vedere il numero di like era positivo, ad altri la cosa non piaceva, anche perché questi parametri sono usati dalle persone per avere un’idea dei contenuti più trendy e di successo“.

“Cambiare il modo in cui le persone visualizzano il numero dei like è un grande passo e continueremo a lavorare perché le persone abbiamo sempre più opzioni di scelta e la migliore esperienza quando usano le nostre app“, ha concluso Facebook.

Come fare

Rimuovere i like dai post su Instagram è facilissimo. Per farlo bisogna andare nelle impostazioni dei post oppure selezionare i tre puntini che si trovano sopra ogni contenuto. Poi, bisogna cliccare sulla voce “Nascondi il numero di Mi piace“.