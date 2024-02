Re Carlo III ha il cancro: l’annuncio di Buckingham Palace

di Rita Milione

Re Carlo III ha il cancro: al sovrano è stata diagnosticata una forma di cancro, ha dichiarato Buckingham Palace, spiegando che il tumore non è alla prostata, ma è stato diagnosticato a margine dell’intervento cui il re è stato sottoposto poco più di una settimana fa nella London Clinic.

Il palazzo non ha indicato dove il cancro sia localizzato né di che tipo sia, limitandosi a sottolineare che il tumore è considerato trattabile e che Carlo ha iniziato oggi stesso un ciclo di “trattamenti regolari”. La corte aggiunge che “la pausa” negli impegni pubblici ufficiali iniziata dopo l’intervento alla prostata è destinata a questo punto ad allungarsi e che altri membri senior della famiglia reale saranno chiamati a fare le veci. Ma anche che il re intende per il momento proseguire nei suoi “doveri costituzionali” di capo di Stato e che quindi non vi sarà bisogno di una supplenza formale.

Il sovrano “resta totalmente positivo sul trattamento e conta di ritornare a svolgere pienamente i suoi impegni pubblici non appena possibile”, recita il comunicato di Buckingham Palace.

Carlo III del Regno Unito

Carlo III, nato Charles Philip Arthur George, è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth. Figlio maggiore della regina Elisabetta II e del marito Filippo di Edimburgo, appartiene al casato Windsor, che ha mantenuto tale denominazione per decreto reale anche dopo il matrimonio della madre. È il primo monarca britannico a discendere dalla regina Vittoria attraverso due linee di successione: da parte di madre, attraverso Edoardo VII, Giorgio V e Giorgio VI, e da parte di padre, attraverso la nonna, la principessa Alice di Battenberg, bisnipote della regina Vittoria.

Ha avuto due matrimoni: con Diana Spencer (1981), dalla quale divorziò nel 1996, e con Camilla Shand (2005). È stato Duca di Cornovaglia e Duca di Rothesay dal 1952 e Duca di Edimburgo dal 2021 fino all’ascesa al trono nel 2022. Ha detenuto il titolo di Principe di Galles dal luglio 1958 fino all’ascesa al trono l’8 settembre 2022, alla morte della madre.

È stato l’erede al trono britannico dal 6 febbraio 1952 all’8 settembre 2022 e questo fa di lui il più longevo erede al trono della storia delle isole britanniche, avendo superato re Edoardo VII, che fu erede al trono della regina Vittoria dal 1841 al 1901. È inoltre il sovrano del Regno Unito più anziano di sempre al momento dell’insediamento (73 anni), avendo superato re Guglielmo IV (salito al trono nel 1830 all’età di 64 anni, 10 mesi e 5 giorni). La sua incoronazione e quella della moglie Camilla si sono tenute il 6 maggio 2023 nell’abbazia di Westminster.